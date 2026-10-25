¿Qué es?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), definen el mieloma, también llamado mieloma múltiple, como un cáncer de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son glóbulos blancos que producen anticuerpos que nos protegen de las infecciones. En los casos de mieloma, estas células se multiplican demasiado y desplazan a las células normales que se encuentran en la médula ósea y que producen glóbulos rojos, plaquetas y otros glóbulos blancos.

En su página web describen que:

El mieloma múltiple, el tipo de tumor de células plasmáticas más frecuente, se presenta en la médula ósea y puede propagarse por todo el cuerpo.

El plasmocitoma solitario es un tumor único de células plasmáticas que se presenta en una parte del cuerpo, con frecuencia en un hueso.

El plasmocitoma extramedular es un tumor de células plasmáticas que se presenta fuera de los huesos en los tejidos blandos, como en el pulmón o la garganta.

Factores de riesgo

Los siguientes, según la Clínica Mayo, son los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer mieloma múltiple:

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Envejecimiento. A la mayoría de las personas se les diagnostica cerca de los 70 años.

Ser hombre. Los hombres tienen mayor probabilidad de manifestar esta enfermedad que las mujeres.

Ser de piel negra. Las personas de piel negra tienen más probabilidades de desarrollar mieloma múltiple que las personas de otras razas.

Tener antecedentes familiares de mieloma múltiple. Tener un hermano o un padre o madre con mieloma múltiple aumenta el riesgo de padecer la enfermedad.

Tener gammapatía monoclonal de significado incierto. El mieloma múltiple comienza como gammapatía monoclonal de significado incierto, por lo que tener esta afección aumenta el riesgo.

Síntomas

Algunas veces, el mieloma no provoca ningún síntoma, indican los CDC. Se podría detectar al hacer una prueba de sangre u orina para otra afección y se halla un nivel de proteína más alto de lo normal. En etapas más avanzadas, de acuerdo con la agencia del Gobierno de Estados Unidos cuya misión es proteger la salud pública mediante la prevención y el control de enfermedades, lesiones y discapacidades, los síntomas del mieloma pueden incluir:

Dolor en los huesos, especialmente en la espalda o las costillas.

Huesos que se fracturan fácilmente.

Fiebre sin causa conocida.

Infecciones frecuentes.

Moretones o hemorragias que ocurren con facilidad.

Dificultad para respirar.

Debilidad en los brazos o las piernas.

Mucho cansancio.

Estos síntomas también pueden deberse a otras afecciones. Si tiene cualquiera de estos síntomas, consulte a su médico.

Diagnóstico y tratamientos

Información del Instituto Nacional del Cáncer, en la página web de MedlinePlus, indica que los doctores diagnostican el mieloma múltiple usando pruebas de laboratorio, exámenes por imágenes y una biopsia de la médula ósea. El tratamiento depende de cuán avanzada está la enfermedad y si el paciente tiene síntomas. Si no tiene síntomas, es posible que no necesite tratamiento inmediato. Si presenta síntomas, puede ser tratado con quimioterapia, trasplante de células madre, radiación, terapia dirigida o inmunoterapia.

Causas

La información básica sobre el mieloma de los CDC establece que los científicos no comprenden por qué se produce el mieloma en algunas personas y no en otras; la edad es el factor de riesgo más significativo del mieloma. Esta enfermedad rara vez se produce en personas menores de 45 años. Los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de tener mieloma, y esta enfermedad es dos veces más común en las personas de raza negra que en las de raza blanca. En muy pocos casos la exposición a los rayos X o a otros tipos de radiación ionizante podría ser un factor de riesgo de mieloma. Tener sobrepeso y tener obesidad se vinculan a un mayor riesgo de presentar mieloma múltiple.

Complicaciones

La Clínica Mayo enlista algunas complicaciones del mieloma múltiple:

Infecciones. Tener mieloma múltiple reduce la capacidad del cuerpo para combatir infecciones.

Problemas óseos. El mieloma múltiple puede causar dolor, pérdida de masa y fracturas en los huesos.

Problemas renales. El mieloma múltiple puede ocasionar problemas con los riñones. Puede derivar en insuficiencia renal.

Recuento bajo de glóbulos rojos, lo que se llama anemia. Como las células del mieloma desplazan las células sanguíneas sanas, el mieloma múltiple también puede causar anemia y otros problemas de la sangre.

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Clínica Mayo, MedlinePlus y el Instituto Nacional del Cáncer.