Las alergias y las migrañas tienen orígenes totalmente diferentes, pero existe cierta “correlación” y algunos de sus síntomas pueden ser similares, lo que termina por confundir a las personas acerca de qué padecimiento están experimentando y cómo lograr una mejoría a eso que les aqueja.

Según la doctora María Álvarez, neumóloga pediátrica y alergista, quien es catedrática asociada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Ciencias Médicas (RCM), los estudios científicos han encontrado una “correlación” entre la migraña y las alergias.

“Lo que dicen los estudios recientes es que en algunos sitios sí se ha visto una correlación porque hay unos mediadores que se comparten entre ambas condiciones. Esto, usualmente en países donde hay estaciones marcadas, como en Estados Unidos. La migraña va relacionada con ciertas estaciones del año, donde los pacientes se pueden exponer a ciertos tipos de alérgenos como polen y ese tipo de cosas”.

“Eso para nosotros, aquí en Puerto Rico, no aplica. Nosotros tenemos las mismas temperaturas todo el año, pero sí se ha visto que podría estar asociado con la liberación de histamina. La histamina es el primer mediador que se libera cuando yo tengo una reacción alérgica y, usualmente, me produce el estornudo, el picor, la agüita y también me podría causar dolor de cabeza. Pero, recientemente se ha visto que hay unos receptores de histamina que son diferente a los que tienen que ver con alergias, que están en el sistema nervioso central, o sea que sí podría haber una correlación de la histamina causando dolor de cabeza, como un dolor migrañoso”, explicó la neumóloga pediátrica.

Por tanto, según Álvarez, es importante establecer la diferencia entre ambas condiciones, para identificar cuando realmente se trata de una migraña.

“Ambas (condiciones) son bien comunes y pueden coexistir, yo puedo tener a un paciente que tenga alergia y, lo que dicen los estudios es que la mayoría de los pacientes que se quejan de dolor de cabeza por sinusitis, pero, cuando se evalúan adecuadamente, realmente lo que tienen es migraña”, explicó la neumóloga.

En el caso de las alergias nasales, la doctora afirma que los síntomas usualmente son estornudos, congestión nasal, picor en la nariz, goteo claro. Además, algunas personas pueden tener picor en los ojos y se le ponen rojos.

“Usualmente, las alergias nasales no tienen el dolor de cabeza como síntoma. Puedo tener dolor de cabeza en las áreas de los senos paranasales, si tengo sinusitis infecciosa. Algunos pacientes refieren que les duele sobre las mejillas o le duele arriba en la frente como sobre los ojos. Una sinusitis infecciosa usualmente se trata con antibióticos y el dolor debe mejorar”, detalló la catedrática.

En cambio, la migraña es un dolor de cabeza un poco más complejo, causado porque se dilatan los vasos sanguíneos en el cerebro y eso es lo que causa el dolor de cabeza. Aunque existen ciertos síntomas que se repiten en las alergias.

“A diferencia de ese dolor de sinusitis que yo siento como que me presionan, el dolor de migraña es más pulsátil, yo siento que la cabeza me pulsa. Usualmente, ese dolor es en un solo lado y puede ir acompañado de síntomas que les llamamos “el aura”, que es cuando al paciente le molestan la luz, los ruidos, los sonidos altos, y puede tener náuseas y dolor de barriga. A los pacientes con migraña pueden gotear [por la nariz], también se les pueden poner los ojos rojos como a un paciente con alergias y por eso es que ahí, a veces, se confunden las dos cosas, porque un paciente puede tener síntomas parecidos”, dijo la profesora.

La recomendación de la experta alergista es que si a ese paciente se le da tratamiento para la alergia y no mejora, se debe evaluar como un caso de migraña.

“Se debe evaluar el tipo de dolor y brindarle tratamientos médicos como antihistamínicos o descongestionantes para la alergia, sprays nasales, que son corticosteroides; y las vacunas de alergias. Si con esas cosas el paciente no mejora y el dolor de cabeza persiste, es en un solo lado, es pulsátil y, además, tiene esas auras que le dan náuseas, dolor de barriga, le molestan la luz y los sonidos, pues ya, entonces, tendría que ser evaluado por un neurólogo para descartar migraña”, sostuvo la catedrática asociada del RCM.

De igual forma, la alergista aclaró que no se ha comprobado científicamente que las migrañas estén asociadas a las alergias a los alimentos.

“Los estudios no son conclusivos. Las alergias a alimentos me pueden dar rash, dolor de barriga, pero, no dolor de cabeza. Sí hay ciertos componentes de alimentos como el vino, el queso y los embutidos que pueden causar dolor de cabeza, pero no es por el mecanismo de alergia, sería por intolerancia”, concluyó.