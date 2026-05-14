En un entorno hospitalario cada vez más enfocado en la calidad, la seguridad y la experiencia del paciente, la movilidad temprana se consolida como un componente esencial del cuidado clínico. Reconociendo esta realidad, MCS implementará y presentará a los hospitales el programa Movimiento es Tratamiento, una iniciativa de mejora de la calidad diseñada para apoyar a las instituciones en la adopción de prácticas que promuevan una recuperación funcional más segura, humana y basada en evidencia.

La doctora Inés Hernández es principal oficial médico de MCS. ( Suministrada )

Movimiento es Tratamiento se concibe como un proyecto estructurado de mejora de la calidad orientado al bienestar integral del paciente hospitalizado. Parte de un principio sencillo pero poderoso: el movimiento no debe considerarse una actividad opcional durante la hospitalización, sino una forma de tratamiento que contribuye directamente a la recuperación física, emocional y funcional. Al integrar la movilidad en el cuidado diario, los hospitales fortalecen un modelo de atención más activo, participativo y enfocado en la recuperación.

PUBLICIDAD

Desde la perspectiva del paciente, los beneficios de este enfoque son claros. La inmovilidad prolongada durante la hospitalización se asocia con pérdida de fuerza, disminución de la independencia funcional, alteraciones cognitivas, ansiedad y un mayor riesgo de complicaciones. En contraste, cuando el movimiento se integra de forma temprana y segura como parte del plan de cuidado, los pacientes mantienen mejor su funcionalidad, experimentan una recuperación más favorable y se sienten acompañados en un proceso que promueve su autonomía y dignidad. Permanecer activo, aun dentro del entorno hospitalario, tiene un impacto positivo en la confianza del paciente y en su percepción de la atención recibida.

El programa también reconoce el rol esencial del cuidador y de la familia en el proceso de recuperación. Movimiento es Tratamiento promueve la educación y la participación informada, facilitando que los cuidadores comprendan la importancia de la movilidad y se conviertan en aliados del equipo clínico. Esta integración fortalece la comunicación, fomenta expectativas realistas y contribuye a reducir la ansiedad asociada a la hospitalización.

Para los hospitales, la implementación de Movimiento es Tratamiento representa una oportunidad estratégica para mejorar la calidad. La movilidad temprana deja de depender de esfuerzos individuales aislados y se convierte en una práctica estructurada y consistente, alineada con los principios de seguridad, eficiencia y atención centrada en la persona. Las instituciones que adopten este programa fortalecen las intervenciones preventivas, lo que favorece mejores resultados clínicos, funcionales y de la experiencia del paciente.

Para MCS, impulsar Movimiento es Tratamiento forma parte de su compromiso con el fortalecimiento continuo del sistema hospitalario y con el apoyo a iniciativas que complementan y refuerzan el trabajo que los hospitales ya realizan para ofrecer un cuidado de alta calidad. Presentar este programa es abrir una oportunidad adicional para seguir avanzando en modelos de atención cada vez más humanos, seguros y centrados en el bienestar integral del paciente.

PUBLICIDAD

En un escenario donde cada día de hospitalización cuenta, promover el movimiento es promover la salud, la autonomía y la calidad de vida. Movimiento es Tratamiento refleja la convicción de que el cuidado de excelencia se construye integrando prácticas simples, estructuradas y sostenibles, profundamente orientadas al bienestar del paciente y a la mejora continua de la calidad.

MCS está listo para acompañar a los hospitales en esta encomienda, colaborando activamente en la implementación de este programa de mejora de la calidad y apoyando esfuerzos que fortalezcan una atención humana, segura y orientada a mejores resultados en salud y recuperación funcional.