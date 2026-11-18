Cada año que cumples, sabes que puedes analizar y crear un plan estratégico clínico con tu médico de Cenegenics. Los avances en medicina preventiva te ayudan a evaluar, de forma científica y personalizada, cómo envejece tu cuerpo y a empezar temprano a tomar decisiones para prevenir las enfermedades que corren en tu familia y crear un plan de salud óptimo a largo plazo.

Desde 1997, Cenegenics ha sido pionero y uno de los centros médicos más avanzados en el desarrollo de un modelo personalizado de medicina preventiva y de longevidad impulsada por la inteligencia artificial, así como en la expansión de nuevas terapias médicas basadas en evidencia científica. El equipo, liderado por médicos altamente especializados en prevención y avances en salud, integra evaluaciones biométricas con el análisis exhaustivo de más de 270 biomarcadores para trazar y crear un programa clínico de seguimiento totalmente personalizado. Hoy en día, su red ha atendido a más de 50 000 miembros en más de 27 centros alrededor del mundo.

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En Cenegenics Puerto Rico, la prevención se convierte en un plan concreto, guiado por tus datos y acompañado por un equipo clínico de élite. ( Suministrada )

El proceso comienza con el Performance Health Assessment, una evaluación integral en la que el médico examina tu historial familiar y médico, así como los resultados de tus extensos estudios y análisis biométricos, en relación con tus metas y necesidades, para identificar riesgos y establecer un punto de partida. Además, incluye la medición longitudinal de tu composición corporal y densidad ósea mediante DEXA, pruebas de ejercicio cardiopulmonar para medir el consumo máximo de oxígeno (VO₂ máx.), ultrasonido especializado de las arterias carótidas y pruebas neurocognitivas exhaustivas. Estas pruebas ayudan a orientar los ajustes en tus recomendaciones y tratamientos médicos específicos, de acuerdo con resultados que fluctúan continuamente según tu estilo de vida.

El equipo de Cenegenics Puerto Rico no solo está integrado por un grupo de médicos altamente especializados en la vanguardia de la medicina de longevidad, sino que también trabaja junto con nutricionistas, dietistas, un fisiólogo del ejercicio y una enfermera especializada de Cenegenics. Tu programa cuenta con una coordinadora Elite de salud, que se encarga de actualizarlo y optimizarlo según cada resultado y ajuste indicado por tus médicos y el equipo clínico, además de crear seguimientos de acuerdo con tus necesidades. El trabajo de este equipo altamente especializado permite interpretar los resultados de la evaluación de forma precisa e inmediata y crear un programa individualizado, con recomendaciones y ajustes continuos mediante seguimientos clínicos, para ir elaborando un plan de salud óptimo.

Hoy en día, su red ha atendido a más de 50 000 miembros en más de 27 centros alrededor del mundo. ( Suministrada )

Algunos de los resultados de estos 30 años de estudios clínicos en Cenegenics han demostrado que sus miembros reducen, en promedio, su grasa corporal en un 17 % y mejoran su VO₂ máximo entre un 10 % y un 15 % cada año. Estos son parámetros especializados y esenciales para la salud óptima y la prevención.

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Más allá de los resultados clínicos, el objetivo es conservar la capacidad de disfrutar lo que más valoras: compartir con tu familia, mantenerte activo y vivir con autonomía. En Cenegenics Puerto Rico, la prevención se convierte en un plan concreto, guiado por tus datos y acompañado por un equipo clínico de élite.

Para conocer más o coordinar tu evaluación, llama al 787-722-6030 o visita cenegenics.com/puerto-rico.