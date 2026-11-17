Para algunas personas, asistir a una cita médica puede ser tan sencillo como conducir unos minutos desde su hogar. Para otras, puede significar levantarse de madrugada, recorrer varios pueblos, coordinar transportación y hasta solicitar un día libre en el trabajo.

Ahora imaginemos que estas visitas no son ocasionales, sino parte del cuidado continuo de una condición crónica de salud como lo es la diabetes.

Aunque vivimos en una isla relativamente pequeña, las oportunidades para acceder a servicios de salud no siempre son las mismas. La distancia, la disponibilidad de especialistas y los recursos de cada comunidad pueden influir en qué tan fácil o retante resulta recibir la atención que necesitamos.

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Y es que, cuando hablamos de cuidar nuestra salud, nuestro código postal también cuenta. En Puerto Rico, la disponibilidad de profesionales y servicios de salud puede variar entre municipios. Para algunas personas, recibir atención de un endocrinólogo, nutricionista o educador en diabetes implica enfrentar largas listas de espera o buscar servicios fuera de su comunidad. A esto pueden sumarse los costos de traslado y las dificultades para coordinar citas con diferentes profesionales de la salud. Estas barreras pueden hacer que recibir atención médica requiera mucho más que simplemente sacar una cita.

Aprender a manejar la diabetes es una parte esencial del cuidado. Sin embargo, no todas las personas tienen las mismas oportunidades de participar en programas educativos o recibir orientación especializada. La educación en diabetes nos ayuda a comprender cómo los alimentos, los medicamentos y nuestras actividades diarias influyen en los niveles de azúcar en sangre. También nos permite desarrollar destrezas para tomar decisiones informadas, atender situaciones cotidianas y reconocer cuándo necesitamos ayuda.

Aunque existen barreras que requieren soluciones a nivel del sistema de salud, también hay recursos que puedes explorar. Pregunta a tus profesionales de la salud sobre los servicios disponibles cerca de tu comunidad, incluyendo programas educativos como los que ofrece la Asociación Puertorriqueña de Diabetes.

En algunos casos, las consultas por teléfono o videollamada pueden facilitar el seguimiento médico y reducir la necesidad de trasladarse. Sin embargo, estas alternativas también requieren acceso a tecnología, conexión a internet y, en ocasiones, apoyo para utilizarlas.

Cuidar de la diabetes requiere información, recursos y acceso continuo a los servicios de salud. Por eso, además de promover el autocuidado, necesitamos reconocer las barreras que enfrentan nuestras comunidades y trabajar para reducirlas.

Todas las personas merecen tener acceso a los recursos y servicios necesarios para cuidar de su salud, sin importar su código postal.

La autora es educadora en salud, coordinadora de los Servicios de Comunicación y Educación en Salud de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes.