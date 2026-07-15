Tu salud mental se refiere a cómo te sientes emocionalmente, cómo piensas y cómo te conectas con los demás. Afecta la forma en que manejas el estrés, te relacionas con la gente y tomas decisiones. Es crucial en todas las edades, desde que eres niño hasta que eres adulto mayor. La salud mental incluye tu bienestar emocional, psicológico y social.

Además, tu salud mental también es importante porque puede afectar tu salud física. Una salud mental fuerte te ayuda a:

Enfrentar el estrés de la vida.

Estar físicamente saludable.

Tener relaciones sanas.

Aportar a la comunidad.

Trabajar productivamente.

Si te has preguntado si la tecnología puede ayudarte a mejorar tu salud mental, la respuesta es sí. Sin embargo, no sustituye la visita a un médico ni un tratamiento clínico recomendado por tu médico, pero puede ayudarte día a día a manejar distintas situaciones.

PUBLICIDAD

En Triple-S Advantage están a la vanguardia con el cuidado de tu salud y tienen herramientas tecnológicas que te pueden ayudar a manejar la atención de tu salud mental:

1. Socializar es saludable

Muchas causas pueden afectar tu salud mental. Por ejemplo: experiencias difíciles que hayas vivido a lo largo de tu vida o algún trauma en específico, como la pérdida de un ser querido o una situación personal. También puede afectar tu estilo de vida, como por ejemplo, no duermes bien, no te alimentas lo suficiente o bien, si no haces ejercicios, bebes en exceso o consumes sustancias controladas. También, el estrés influye mucho para causarte ansiedad o sentirte solo y en aislamiento social. Puedes visitar https://socializaressaludable.grupotriples.com/ para encontrar formas sobre cómo mantener conexiones sociales.

2. TeleConsulta MD

Si sientes la necesidad de consultar con un médico para hablar de tu salud mental, en TeleConsulta MD cuentan con un psicólogo donde puedes tener una consulta desde la comodidad de tu hogar. Es una gran opción cuando tu propio médico no está disponible o si estás buscando un psicólogo y no sabes por dónde comenzar.

Puedes descargar la aplicación en tu teléfono celular o tableta por Google Play o App Store.

3. Teleconsejo

Aunque no es una app, la línea de Teleconsejo está disponible para los asegurados de Triple-S Advantage con orientación disponible 24/7 en situaciones emocionales como ansiedad, crisis emocional, depresión, eventos de la vida como pérdida de familiares o amigos, problemas económicos o problemas financieros, apoyo en el manejo de medicamentos, entre otros.

PUBLICIDAD

Se evalúan las necesidades de salud en condiciones mentales y sirve de apoyo para coordinar servicios o ubicar servicios comunitarios disponibles.

Si eres asegurado de Triple-S Advantage, para más información puedes llamar al 1-877-879-5964.

Otras herramientas tecnológicas que te pueden sugerir en Triple-S Advantage son aplicaciones que puedes descargar en tu teléfono y son excelentes herramientas para ayudarte a bajar el nivel de estrés o de ansiedad.

Hay muchos tipos de apps que te dejan hacer distintas cosas, como jugar juegos, leer noticias, oír música o gestionar tus tareas diarias. Las aplicaciones de salud mental se han convertido en valiosas herramientas digitales diseñadas para fomentar el bienestar emocional. Entre las actividades comunes se encuentran las meditaciones guiadas, los ejercicios de relajación, el seguimiento del estado de ánimo, las terapias de conducta, las herramientas de autocuidado y los ejercicios de respiración. Es importante destacar que, aunque pueden ayudar en el manejo de la salud mental, no deben cambiar la atención ni el diagnóstico de profesional de la salud mental.

Si necesitas ayuda para coordinar una cita con un profesional de salud mental, llámanos al 1-888-620-1919 libre de cargos de lunes a domingo 8 a.m. a 8 p.m. Las personas con equipo audioimpedido pueden llamar al 1-866-620-2520.

Triple-S Advantage, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina por razón de raza, color, origen de nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo. Triple-S Advantage Inc. Triple-S Advantage, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia lingüística están disponibles libre de cargo para usted. Llame al: 1-888-620-1919 (TTY: 1-866-620-2520). ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call: 1-888-620-1919 (TTY: 1-866-620-2520).