En un paso significativo para la evolución de la nutrición funcional de mascotas en la región, Royal Canin®, anunció que Puerto Rico fue seleccionado como sede del lanzamiento oficial para Latinoamérica de su nueva línea de suplementos nutricionales y probióticos, una innovadora categoría diseñada para complementar la alimentación diaria y brindar apoyo específico a algunas de las necesidades de salud más comunes en perros y gatos.

La nueva línea representa la entrada de Royal Canin al segmento de suplementos funcionales, una categoría que ha experimentado un crecimiento sostenido a nivel global impulsada por una mayor conciencia sobre la salud preventiva, el envejecimiento saludable y la personalización del cuidado de las mascotas. La propuesta mantiene el enfoque científico que ha caracterizado a la marca durante más de cinco décadas, utilizando ingredientes respaldados por investigaciones clínicas y formulaciones desarrolladas en colaboración con expertos en nutrición veterinaria.

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“Puerto Rico se ha consolidado como un mercado de gran relevancia para Royal Canin por la estrecha relación que existe entre las familias y sus mascotas, así como por la calidad y preparación de la comunidad veterinaria local. Que la isla haya sido escogida como punto de partida para el lanzamiento oficial de esta nueva línea en Latinoamérica refleja nuestra confianza en este mercado y nuestro compromiso de continuar acercando innovación científica que contribuya al bienestar de perros y gatos”, expresó Gina Cruz, gerente general de Royal Canin Puerto Rico.

La nueva línea de suplementos, especialmente formulada para atender necesidades específicas relacionadas con la salud y el bienestar de perros y gatos, incluye nuevas soluciones nutricionales desarrolladas para apoyar la salud digestiva, inmunológica, articular y dermatológica. La oferta también incorpora probióticos clínicamente estudiados para fortalecer la microbiota intestinal y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema inmunológico. Todos los productos fueron diseñados para complementar una alimentación balanceada y ofrecer apoyo nutricional específico según las necesidades de cada mascota.

El lanzamiento responde además a una tendencia creciente en la medicina veterinaria moderna que promueve estrategias preventivas y nutricionales como parte integral del cuidado de la salud de las mascotas. Factores como la salud intestinal, la función inmunológica, la movilidad y la integridad de la piel son hoy reconocidos como elementos fundamentales para la calidad de vida de perros y gatos a lo largo de todas sus etapas de vida.