En Puerto Rico, el 20 % de la población padece de algún problema de la tiroides y suele ser más común en mujeres, por lo que verificar los niveles de tu glándula tiroides periódicamente es imperativo.

Como parte de las funciones de esta glándula, que tiene forma de mariposa y se ubica en la parte delantera del cuello, está el formar las hormonas tiroideas, volcarlas al torrente sanguíneo y entregarlas a todos los tejidos del cuerpo.

“Las hormonas tiroideas ayudan al cuerpo a utilizar la energía, mantener la temperatura corporal y a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen normalmente. Cuando hablamos de las enfermedades tiroideas hay que dividirlas en el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, puesto que presentan signos y síntomas diferentes”, explicó la endocrinóloga Marielly Sierra.

Hay quienes piensan que la tiroides está asociada al peso. Incluso, tal vez has escuchado, “estoy engordando por la tiroides”. No obstante, la doctora Sierra aclaró que una persona hipotiroidea que se encuentre estable con su tratamiento, y que no puede rebajar o está engordando, no debe atribuirlo a la tiroides.

Señaló que si bien es cierto que un paciente hipotiroideo a nivel severo puede acumular una cantidad de líquido y sales alrededor de los ojos y algunas articulaciones, lo que hace que el paciente aumente de un 5 a 10 por ciento de su peso habitual (unas 10 a 15 libras), también es que, una vez se comienza el tratamiento, ese peso se pierde y el paciente vuelve al peso inicial.

De acuerdo con la doctora Sierra, el hipotiroidismo -siendo la enfermedad más común de la tiroides- refleja una glándula tiroides hipoactiva; un estado de deficiencia hormonal donde el paciente va a estar teniendo unos signos de un metabolismo más lento.

“La glándula tiroides se encarga de la estimulación del pulso cardiaco, por lo que ese paciente puede presentar el pulso cardiaco más bajo, además de cansancio, desánimo e intolerancia al frío, porque la hormona tiroidea se ocupa del mantenimiento de la temperatura corporal y la hidratación de la piel; por eso suelen tener una piel mucho más deshidratada”, explicó la especialista, a la vez que añadió que pueden padecer de estreñimiento, ya que esta hormona ayuda a la motilidad del intestino y a evacuar las heces diariamente.

Cabe destacar que hay pacientes que están hipotiroideos sin presentar algunos de los síntomas mencionados. “Son síntomas y signos bien inespecíficos, por eso la importancia del monitoreo y verificar una vez al año estos niveles de la hormona tiroidea para saber que todo está bien, ante la alta incidencia de personas con problemas de la tiroides en Puerto Rico”, recomendó la endocrinóloga.

Informó que la causa más común del hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto o de índole inmunológico, que suele ser bastante común en Puerto Rico. Asimismo, si tienes familiares que toman medicamentos para la tiroides, resalta la importancia de que una vez al año te realices la prueba de los niveles de la hormona de la tiroides para verificar que estén en balance. Otras causas pueden ser cirugías, algunos tipos de tratamiento de quimioterapia, que pueden dejar la glándula tiroidea vaga, así como tratamientos con yodo radioactivo.

Por otra parte, en el caso del hipertiroidismo -que es mucho menos común- la doctora Sierra indicó que la glándula, en vez de estar vaga, se encuentra en un estado hiperactivo o en un estado de exceso de hormona de la tiroides en nuestro cuerpo.

“Es un paciente que puede tener palpitaciones o taquicardia sostenida, estar más irritable y ansioso. Le puede dar insomnio, su temperatura corporal aumenta, se vuelve intolerable al calor, suda excesivamente y hasta le puede dar diarreas o visitar el baño con más frecuencia”, comentó la endocrinóloga, quien agregó que pudiera tener disminución de peso durante este proceso porque se encuentra en un estado hipermetabólico, donde el cuerpo está acelerado y al mismo tiempo la persona se va a sentir fatigada.

La causa más frecuente del hipertiroidismo es por problemas inmunológicos o la enfermedad de Graves, así como por nódulos en la tiroides o hasta un tipo de medicamento pudiera causar el estado hiperactivo.

La especialista expresó que un paciente que está deficiente de las hormonas tiroideas que no busca la atención médica ni se hace los laboratorios pertinentes, eventualmente va a ir desarrollando complicaciones a nivel de edema o inflamación en las articulaciones y alrededor de los ojos, además de tener un corazón más lento.

“Cuando ya está a niveles severos de hipotiroidismo, desarrolla acumulación de líquidos alrededor de la capa del corazón, lo que se llama el pericardio, y el corazón eventualmente va a latir mucho más lento. Se puede complicar y terminar en un coma”, advirtió.

Por otra parte, dijo que un paciente hipertiroideo sin tratar va a tener como un motor acelerado sin poderlo apagar. “Cuando tenemos un motor así todo el tiempo, va a terminar calentándose hasta que ya no funciona. Eso mismo sucede en el sistema, incluyendo el corazón, que además se puede poner más grande, va a desarrollar una cardiopatía y problema de fallo cardiaco congestivo. Es bien común que desarrolle una arritmia cardiaca como fibrilación atrial, lo que a su vez puede traer otras complicaciones como coágulos y derrame cerebral”, afirmó.

El diagnóstico de las enfermedades de la tiroides se confirma mediante análisis de sangre para determinar la funcionalidad de esta glándula, entre ellas las pruebas TSH y T4.