¿Te ha pasado que te sientes irritable, sin energía o sin ánimo, y no sabes por qué? Si vives con diabetes, la respuesta puede estar en tu glucosa. Y también funciona al revés: cómo te sientes puede cambiar tu glucosa. Cuerpo y mente no van por caminos separados, van de la mano.

La neuronutrición nos enseña algo sencillo: lo que comes también alimenta tu cerebro. El cerebro usa la glucosa de la sangre como su fuente principal de energía. Cuando la glucosa baja más de la cuenta —situación que podría ocurrir si usas insulina u otros medicamentos— puedes sentir temblor, sudor, el corazón acelerado, nervios, entre otros. De cierta manera, presentas síntomas similares a la ansiedad. Mientras que cuando la glucosa se mantiene alta, llegan el cansancio, la dificultad para concentrarte y el desánimo.

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Por otro lado, las emociones también juegan su parte. El estrés hace que el cuerpo libere hormonas como el cortisol, lo cual puede provocar un aumento en tus niveles de glucosa. Por ende, se promueve un ciclo donde la glucosa afecta cómo te sientes, y cómo te sientes afecta tu glucosa. La buena noticia es que ese ciclo se puede romper, y tu plato es un buen lugar para comenzar.

Lo que comes también cuida tu ánimo

Piensa en tu plato como un equipo. Cuando el arroz, el pan o las viandas van acompañados de habichuelas, vegetales, pollo, pescado o huevo, la glucosa en sangre sube más despacio, y tu energía y tu ánimo se mantienen más estables.

A su vez, la fibra de las habichuelas, los vegetales y las frutas alimenta las bacterias buenas de tu intestino; esas que conversan con tu cerebro. En cambio, el pescado, las nueces y el aguacate aportan grasas saludables que tu cerebro también necesita.

No se trata de prohibir. Se trata de combinar y planificar. Tu arroz con habichuelas y tus fiestas siguen teniendo espacio en tu vida.

Estrategias para el día a día:

Antes de culparte, verifica. Si te sientes algo extraño, como irritable o nervioso, evalúa tu glucosa. Así, puedes identificar si es una alteración en tus valores o tu estado de ánimo. Come a tus horas. Comer en horarios parecidos cada día ayuda a que la glucosa no suba y baje tanto. Cambia las palabras. El azúcar no está “malo”; está alto o bajo. Es información para decidir, no una calificación. Descansa, muévete y respira. Dormir bien, caminar un rato y respirar profundo reducen el estrés y benefician tus niveles de glucosa. Planifica las fiestas. Se disfrutan más con un plan que con culpa. Habla de lo que sientes. Cansarse de cuidarse todos los días es normal. Pedir ayuda no es debilidad, es parte del tratamiento.

Nadie tiene que hacerlo en soledad

Cada persona con diabetes tiene su propia historia, y ninguna debería vivirse en soledad. Tu equipo de profesionales, tu familia y tu comunidad pueden acompañarte. Detrás de cada número hay una persona que, todos los días, hace lo mejor que puede. Y eso ya es mucho.

La autora es nutricionista dietista con práctica privada en San Juan y Caguas. Para información, llama al 787-509-0029.