VIVE UNA VIDA PLENA: Acciona y Toma Control de tu Diabetes es una serie educativa sobre la condición crónica diabetes mellitus. Un grupo interdisciplinario de expertos en endocrinología, medicina familiar, actividad física, tecnología, salud mental y nutrición nos orientan sobre cómo prevenir la condición y cómo tomar control de la diabetes. Valiosos conocimientos, consejos sencillos y prácticos que nos ayudarán a vivir en bienestar.

Gracias a importantes avances en la medicina, nuevos tratamientos, investigación y tecnología aplicada, los pacientes con diabetes pueden vivir una vida plena.

Puerto Rico, sin embargo, continúa siendo uno de los lugares con mayor prevalencia de la diabetes a nivel mundial y representa la tercera causa de muerte en la isla.

Estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes confirman que la prevalencia de la condición en Puerto Rico es de un diecisiete por ciento, casi el doble del nivel de prevalencia en Estados Unidos que tiene un diez por ciento.

Afortunadamente, tener un diagnóstico de diabetes ya no significa que usted va a morir o vaya a sufrir alguna complicación, resaltó el doctor José Milton García Mateo, endocrinólogo puertorriqueño con práctica privada en Ponce y Guayama.

“Sin embargo, el diagnóstico de diabetes se debe tomar con seriedad, modificando su estilo de vida y modificando tratamientos, de manera que pueda llevar una vida saludable, estable y lo más parecido a lo normal. Lo importante es seguir las instrucciones de su médico, una dieta saludable, ejercicios y tomar sus medicamentos para que pueda vivir en control de su condición”, explicó el galeno y actual presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED).

Doctor José Milton García Mateo, endocrinólogo

Para prevenir o tomar control de esta condición, los expertos concuerdan que es primordial educarse sobre la enfermedad, cómo afecta el funcionamiento del cuerpo, los factores de riesgo y síntomas que pueden llevar a una persona a convertirse en un paciente diabético.

“El éxito en el manejo de la condición es el trabajo multidisciplinario en equipo, incorporando profesionales como su médico primario, especialistas en endocrinología, entrenador físico hasta el nutricionista, de manera que pueda tomar decisiones informadas y proactivamente mantenerse en control de la condición. Sin embargo, el principal miembro de ese equipo multidisciplinario es usted, el paciente, quien puede tomar control de su condición y vivir una vida saludable”, comentó la doctora Michelle Mangual, endocrinóloga.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una condición crónica y progresiva que no tiene cura, pero que se puede controlar en un 100 por ciento con los tratamientos disponibles, aseguró la doctora Mangual, quien además dirige el Programa de Adiestramiento en Endocrinología del Hospital Municipal de San Juan.

Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre están muy altos. “Esta condición provoca que el cuerpo sea incapaz de utilizar la glucosa, el azúcar, como energía. El azúcar es el componente principal que utilizan las células del cuerpo para producir energía cuando hay insuficiencia de insulina o resistencia a la insulina, la hormona que produce el páncreas y que ayuda a almacenar el azúcar en los tejidos”, puntualizó la galena.

Hay dos tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina, mientras que en la diabetes tipo 2, la más común en la población, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada.

La diabetes tipo 2 solía conocerse como la diabetes de adultos, pero tanto el tipo 1 como el tipo 2 pueden aparecer en la infancia y la adultez. Aunque la diabetes tipo 2 es más común en adultos, endocrinólogos y médicos primarios señalan la preocupante tendencia en el aumento de diabetes tipo 2 en personas más jóvenes, esto como resultado del aumento en obesidad infantil y el sedentarismo, entre otros factores influyentes.

“Cuando hay esta resistencia o deficiencia de insulina, el azúcar no entra en las células y se queda en la circulación, en el corriente sanguíneo. Esto hace que estos niveles elevados de azúcar en la sangre causen mucho daño a nivel vascular en las arterias, tanto a nivel renal como a nivel de la retina en los ojos —en donde las arterias son más pequeñas”, explicó la doctora Mangual.

Doctora Michelle Mangual, endocrinóloga

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. También puede causar enfermedades cardiacas, derrames cerebrales y hasta la necesidad de amputar una extremidad.

Antes de la diabetes

“Educación y concienciación sobre la diabetes son herramientas muy importantes para prevenir la condición, especialmente si la persona es prediabética. La educación es primordial tanto para el paciente como para futuros médicos primarios y especialistas”, indicó la doctora Mangual. “Más aún tomando en cuenta que simplemente por el hecho de ser puertorriqueños ya somos más susceptibles a desarrollar la condición”.

La prediabetes ocurre cuando los niveles de glucosa sanguínea son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para clasificarlos como diabetes. Y la prediabetes es, a menudo, la precursora de la diabetes, a menos que se tomen medidas adecuadas para prevenir la progresión.

“La diabetes o prediabetes en sus etapas iniciales, cuando la azúcar no está muy elevada, no producen síntomas. Por lo tanto, es bien importante hacer las pruebas de cernimiento a tiempo y de manera continua”, recomendó la doctora Mangual.

En Puerto Rico, casi dos de cada diez personas tienen diabetes. Esta es una estadística muy significativa, porque el trece por ciento de estas no están diagnosticadas.

“Cerca del cincuenta por ciento, la mitad de estos que no se han diagnosticado con la condición, padecen prediabetes, que es el estadío más temprano de niveles anormales de glucosa. Esto significa que todavía es reversible mediante modificaciones e intervenciones evitando que el paciente desarrolle la condición crónica”, dijo la galena, nuevamente, enfatizando la importancia de hacer las pruebas de cernimiento a todos los adultos en la población.

Por otro lado, la diabetes gestacional que ocurre durante el embarazo, usualmente, puede resolverse después del nacimiento del bebé.

Síntomas y factores de riesgo

“Los síntomas que más se asocian con la diabetes son la sed excesiva, orinar con mucha frecuencia y la pérdida de peso y masa muscular. Por lo que es bien importante, si está presentando algunos de estos síntomas, buscar ayuda de su médico de cabecera o médico especialista para hacer las pruebas de cernimiento rutinarias”, explicó la doctora Mangual.

Además de los síntomas asociados a la diabetes, hay factores de riesgo que influyen grandemente en la prevalencia de la condición en la población. Entre estos: la obesidad, que usualmente va de la mano con el aumento en sedentarismo; antecedentes familiares; pertenecer a grupos étnicos de alto riesgo como los hispanos; edad avanzada; y, presión arterial alta.

“El simple hecho de ser puertorriqueño te hace más propenso a desarrollar esta condición crónica. Por lo que la educación y modificación de conducta temprana son claves en la prevención”, puntualizó la doctora Mangual.

No estás solo

El tratamiento de la diabetes es de carácter multidisciplinario. No se ha acabado el mundo porque usted tiene un diagnóstico de diabetes.

“Establezca su centro de apoyo, incluyendo su médico primario, especialista en nutrición para que pueda comer lo que le gusta de manera saludable, el fisiólogo o entrenador físico, especialistas en salud mental para que el manejo de la condición no se convierta en una carga emocional. Su misma familia es parte de su centro de apoyo. Inclúyalos en el manejo de su condición. Edúquelos para que sean efectivos ayudándole a mantenerse en control de su condición”, concluyó el doctor García Mateo.