Cada vez más personas quieren cuidar su salud como parte de su estilo de vida.

Algunos jóvenes buscan suplementos energéticos sin cafeína ni azúcar. Mujeres incorporan creatina a sus rutinas para ayudar a mantener la masa muscular con el paso de los años. Atletas recurren a electrolitos para recuperarse después del entrenamiento. Y otros añaden vitamina C a su día para fortalecer el sistema inmunológico.

Con esto en mente, la marca puertorriqueña Xtravit ha desarrollado una amplia gama de vitaminas y suplementos para apoyar el bienestar diario, la salud preventiva y el rendimiento físico.

“El portafolio está diseñado para acompañarte en todas las etapas de tu vida”, explicó Nicole Rodríguez Erazo, directora de Mercadeo de Xtravit. “Y son bien fáciles de incorporar a cualquier rutina de salud”.

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Por eso, la marca organiza su oferta en tres líneas. La básica, Xtravit, reúne productos esenciales para el bienestar diario. Mientras, Xtravit Plus ofrece fórmulas especializadas para atender necesidades asociadas al envejecimiento.

Por su parte, Xtravit Sport está enfocada en personas físicamente activas que quieren un apoyo en su rendimiento físico, energía y recuperación.

“Hay un producto de Xtravit para cualquier persona y necesidad”, sostuvo.

Una apuesta por la prevención

Asimismo, durante los últimos años, especialmente entre las generaciones más jóvenes, ha crecido el interés por adoptar rutinas preventivas y prestar mayor atención a los ingredientes de los productos que consumen, destacó la ejecutiva.

“Buscan soluciones limpias, inclusive, no toman tantos medicamentos y buscan suplementos completamente naturales”, apuntó. “Empiezan a cuidar su salud y no esperan a que el doctor les diga que tienen una deficiencia”.

Ante este comportamiento, la marca ha ampliado su oferta y se ha movido hacia esa dirección.

“La idea es crear una rutina antes de que aparezcan esas necesidades”, especificó. “Nuestros productos son limpios, hechos en Estados Unidos y pasan por procesos bien rigurosos”.

Educación para facilitar la elección

Uno de los objetivos de su nueva campaña es ofrecer contenido educativo sobre el uso y los beneficios de la suplementación.

Hay personas que se enfrentan al problema de estar frente a una góndola repleta de frascos con términos indescifrables sin saber por dónde empezar o qué les hace falta.

“Queremos facilitar esa selección”, puntualizó Rodríguez Erazo.

Para esto, la marca también buscó la manera de simplificar la experiencia de compra con etiquetas fáciles de comprender.

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“Buscamos que sea sencillo para que puedas identificar lo que necesitas”, mencionó. “Cuidar de tu cuerpo y de tu salud no tiene que ser complicado”.

Presencia activa y cercana

Como parte de este esfuerzo, Xtravit ha reforzado su presencia en diversos eventos deportivos y ha establecido colaboraciones con creadores de contenido para acercarse a distintas audiencias.

La campaña también cuenta con el exjugador boricua de la NBA José Juan Barea como embajador de la línea deportiva.

El exbaloncelista, detalló la directora de Mercadeo, representa disciplina y constancia, así como la importancia de mantener hábitos saludables.

“Él respira lo que nosotros hemos desarrollado como marca”, resaltó.

“Queremos seguir creciendo juntos”

Los productos pueden adquirirse en Vitamin World, farmacias de la comunidad, algunos supermercados y, próximamente, en Walmart.

Sin embargo, el catálogo completo está disponible en xtravit.shop, donde ofrecen envío gratuito y rápido a todo el archipiélago.

“Queremos seguir creciendo junto al consumidor”, manifestó Rodríguez Erazo. “Queremos conectar y que Xtravit se convierta en parte de tu estilo de vida”.

El autor es periodista colaborador de Puerto Rico Saludable.