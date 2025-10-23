Yoga al amanecer en el Hilton Garden Inn
Comienza el día con energía
Según MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente, utilizando posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación.
Describe que su práctica puede mejorar el nivel general del estado físico, la postura y la flexibilidad. Se le atribuyen además, entre otros beneficios, reducir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el estrés y ayuda a dormir mejor.
Si bien es una actividad que puedes practicar en cualquier momento del día, ¿qué te parece si te llenas de energía al amanecer?
Los martes y sábados a las 6:30 de la mañana, en el Hilton Garden Inn te espera la instructora de yoga certificada, Glenissa Pagán, RYT500, ERYT200.
La sesión con un costo de $25 por persona es de una hora y requiere reservación.
Pagán es también la creadora de Asaneering, una plataforma que combina yoga (asana) y el diseño del desarrollo personal. Su enseñanza se enfoca en el movimiento consciente y el bienestar.
Para más información, llama al Holiday Garden Inn San Juan, Condado, al 787-723-2000.
