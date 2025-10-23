Según MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente, utilizando posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación.

Describe que su práctica puede mejorar el nivel general del estado físico, la postura y la flexibilidad. Se le atribuyen además, entre otros beneficios, reducir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el estrés y ayuda a dormir mejor.

Si bien es una actividad que puedes practicar en cualquier momento del día, ¿qué te parece si te llenas de energía al amanecer?

Los martes y sábados a las 6:30 de la mañana, en el Hilton Garden Inn te espera la instructora de yoga certificada, Glenissa Pagán, RYT500, ERYT200.

La sesión con un costo de $25 por persona es de una hora y requiere reservación.

Pagán es también la creadora de Asaneering, una plataforma que combina yoga (asana) y el diseño del desarrollo personal. Su enseñanza se enfoca en el movimiento consciente y el bienestar.

Para más información, llama al Holiday Garden Inn San Juan, Condado, al 787-723-2000.