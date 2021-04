“¡Tienes que eliminar o bajar tu consumo de sal!”: Esta es la frase más escuchada por los pacientes, cuando sus médicos les diagnostican presión alta, insuficiencia cardíaca o cualquier condición de salud el sodio puede afectar.

Sin embargo, el sodio es un mineral esencial y no se puede eliminar completamente, ya que la mayoría de los alimentos lo contienen. Por tal razón, hay que controlar su consumo diario a 2,300 mg, como lo recomiendan las Guías Dietarias. Esta cantidad es equivalente a una cucharadita de sal.

Para comer delicioso con poca sal, sigue estos pasos:

1. Comienza tus cambios de estilo de vida. Debes abrir tu mente a las nuevas ideas de tu realidad de salud y los cambios que necesitas seguir vivir con la condición.

PUBLICIDAD

2. No digas: “no puedo”. Repítete: “vamos (tú y tu mente) a intentarlo 20 veces [a disminuir el consumo de sal], un día a la vez”.

3. Toma los medicamentos como te los recetó el médico.

4. Solicítale al médico un referido al nutricionista dietista licenciado. Asiste a la cita con el objetivo de educarte y hacer los cambios, uno a uno, poco a poco. Si no te gustó la consulta, dale una segunda oportunidad o cambia a otro.

5. Aumenta tu consumo de agua y hortalizas (vegetales).

6. Camina diariamente (empieza con 15 minutos).

7. Baja el consumo de comidas fuera de casa. No te digo: “solamente come comidas hechas en la casa”, porque ese consejo no es real.

8. Cuando salgas a comer, opta por las comidas sin sal y tú le agregas la sal al consumirla.

9. Para reducir el consumo de sal en casa, haz lo siguiente:

Reduce gradualmente la cantidad de sodio cada vez que hagas una receta. Empieza utilizando una cuarta parte menos de la sal.

Utiliza vinos, licores y cervezas. El alcohol se evapora, pero el sabor de queda; vinagres, hierbas como: albahaca, eneldo, perejil, cilantro, orégano, menta, tomillo, romero y tarragón, entre otras. Si son frescas, se añaden al final de la cocción y si son secas, al principio. Especias como pimienta, cúrcuma. nuez moscada, allspice, jengibre, canela y otras, se añaden al principio de la cocción. Frutas en jugos, pulpa y cáscara de frutas como: limón, limas, chinas, toronjas o mezcla de frutas; hortalizas suculentas, como el ajo y la cebolla, se deben usar de a poco, ya que el sabor se intensifica debido al calor y a la humedad de cocción.

Aquí algunas ideas o combinaciones a usar:

Carnes de res: albahaca, hoja de laurel, cebolla, pimienta, tomillo, perejil y romero

Pollo: paprika, perejil, tomillo, limón y orégano

Cerdo: ajo, cebolla, salvia, romero y tomillo

Pescados: hojas de laurel, mostaza, pimiento verde, jugo de limón, mejorana, paprika y perejil

Recetas para sustituir la sal o el sodio

Utiliza una licuadora o procesador de alimentos para que la mezcla quede fina y lo más pareja posible.

Receta de condimentos #1

(Sirve para cualquier tipo de proteína animal)

Mezcla 3 cucharaditas de cada uno de los siguientes: paprika, mostaza en polvo, perejil y cebolla en polvo. Añade 1 cucharadita de ajo en polvo y albahaca, 1 1/2 cucharadita de pimienta en polvo y 1/4 cucharada de tomillo.

Receta de condimentos #2

(Preferiblemente para las carnes rojas)

Mezcla 3 cucharadas de tomillo, 1 cucharada de salvia, 2 cucharadas de romero y 3 cucharaditas de mejorana.

Receta de condimentos #3

(Preferiblemente para las carnes blancas)

Mezcla 1 cucharada de tomillo, salvia, romero, tarragón y mejorana.

PUBLICIDAD

Receta de condimentos #4

(Para las carnes que se van a hacerse asadas o al horno)

Mezcla 2 1/2 cucharadas de mostaza seca, 2 1/2 cucharadas de ajo en polvo, 5 cucharadas de polvo de cebolla, 1 cucharada de pimienta blanca y 1 cucharada de apio.

Receta de condimentos #5

(Para las carnes que se van a hacerse asadas, al horno al BBQ o a la plancha)

Mezcla 1 cucharadita de tomillo, 1 cucharadita de mejorana, 1 cucharadita de semilla de apio, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de cebolla en polvo, 1 cucharadita de curry en polvo, 1 cucharadita de eneldo y 3 cucharadas de paprika.

Receta de condimentos #6

(Para las carnes que se van a hacerse asadas, al horno al BBQ o a la plancha)

Mezcla 1 cucharadita de chile cayena, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de albahaca, 1 cucharadita de perejil, 1 cucharadita de cebolla en polvo, 1 cucharadita de tomillo, 1 cucharadita de salvia, 1 cucharadita de mejorana y 1 cucharadita de pimienta negra molida.

Receta de condimentos #7

Sazón multiusos libre de sal

Para darle color a las carnes, utiliza paprika o puré de zanahorias naranjas. También puedes usar sofrito para adobar las carnes (cualquiera).

Si tienes dudas, consulta a su nutricionista y dietista licenciado.

El autor es nutricionista y dietista licenciado, especialista en temas de fábricas de alimentos. Para información, llama al 787-399-6362, escribe a [email protected] o síguelo en Facebook: LLCGPR.