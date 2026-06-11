Bayamón. Alfonso Plummer tendrá que llegar en modo rescatista cuando haga su debut este jueves con los Capitanes de Arecibo en la visita de los Santeros de Aguada al Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

El estelar escolta no había podido jugar antes con los Capitanes debido a una infección de garganta que lo aquejó la semana pasada, luego de finalizar su compromiso con el Bosna Royal de la Liga ABA en Bosnia y Herzegovina.

Pero, tras recuperarse, se integrará a un Arecibo que atraviesa su momento más difícil de la actual temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), con una racha de cinco derrotas que fue prolongada el martes por los Vaqueros de Bayamón.

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“La mejor fama que tengo es que soy un peleador. Peleo sin importar las barreras o lo que diga la gente. Soy el tipo de jugador que sigue peleando y buscando la manera de salir a flote, así que eso es lo que puedo traerle a este equipo”, dijo Plummer a Primera Hora durante el juego entre los Capitanes y los Vaqueros en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“Ahora mismo estamos en una mala racha, pero esto es parte del proceso. Los mejores equipos y jugadores no se hacen en un día. Es seguir el proceso hasta que podamos estar allá arriba”, abundó.

Alfonso Plummer (centro) tiene en agenda debutar esta semana con los Capitanes. ( José Raúl Sa )

El canastero, de 28 años, fue adquirido por Arecibo en octubre de 2023 en un sonado cambio con los Cangrejeros de Santurce por la entonces estrella de la Villa del Capitán Correa, Walter Hodge Jr.

Desde entonces, Plummer pasó de ser un jugador de rotación con los Cangrejeros a una de las principales figuras de los Capitanes tanto dentro como fuera del tabloncillo.

“Pienso que lo que espera Juan (Cardona, dirigente) de mí este año es liderazgo y madurez. Tenemos un equipo joven y me gustaría ayudar a cada uno de mis compañeros con mi experiencia. Creo que los puedo ayudar por las cosas que he pasado”, comentó el escolta sobre su equipo, cuyo promedio de edad es 26.3 años.

Plummer cargó con el premio Progreso del Año en 2024 tras promediar 19.9 puntos y encestar el 41 por ciento de sus triples en su primera campaña con los Capitanes.

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Un año después, no vio acción con Arecibo durante la serie regular debido a su compromiso con el Ratiopharm Ulm de la BBL de Alemania, por lo que tuvo que incorporarse al equipo de cara a la postemporada.

Esta temporada llegó más temprano tras lo que describió como una experiencia enriquecedora en Bosnia y Herzegovina, donde ayudó al Bosna Royal a coronarse campeón con una media de 14.3 unidades y un 47.7 por ciento en tiros de larga distancia.

“Estoy súper contento de verdad. Cumplimos una de las grandes metas, que era quedar campeón del país. Hace 20 años ellos no ganaban. Eso fue algo grande para el equipo, la fanaticada y para mí”, compartió el jugador.

Alfonso Plummer, a la izquierda, celebra junto a sus compañeros del Bosna Royal de la Liga ABA en Bosnia y Herzegovina. ( Suministrada )

Sin temor a tomar el balón en los segundos finales

Lo cierto es que, aunque su carrera tomó impulso desde que fue traspasado a Arecibo, Plummer ha quedado eliminado en la primera ronda de los playoffs en sus dos apariciones con los Capitanes, ambas de las formas más dolorosas posibles por el contexto en que se dieron y por tratarse de un séptimo juego.

En 2024, tomó el tiro del gane ante los Osos de Manatí y falló. En 2025, volvió a tener el balón en sus manos en los segundos finales frente a los Indios de Mayagüez, pero se resbaló en la penetración y Jeff Early Jr. provocó un balón suelto que sentenció el partido.

A pesar de las críticas que pueden acompañar dos eliminaciones de este tipo, Plummer considera que estas experiencias son precisamente las que lo han ayudado a convertirse en el jugador que es en la actualidad.

“Yo puedo fallar mil o dos mil tiros. A mí no me importa. Yo no tengo miedo. Por eso es que me dan la bola y me dan la carga. Soy el tipo de persona que no le tiene miedo a nada. A lo mejor otras personas que hablan sobre eso no se atreverían a coger la bola en momentos como ese. Yo no. He demostrado que tengo el carácter suficiente para que me den el balón para tirarlo sin miedo”, sentenció.