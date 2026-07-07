Milwaukee. Giannis Antetokounmpo ha admitido que el cambio da miedo, ahora que cambia de equipo por primera vez tras una extraordinaria trayectoria de 13 años con los Bucks de Milwaukee.

Pero terminar su carrera con remordimientos le parecía igual de aterrador al dos veces MVP de la NBA.

Tras cerrarse el lunes su traspaso a los Miami Heat, Antetokounmpo publicó un vídeo en YouTube en el que hablaba de sus sentimientos encontrados con el excomentarista de los Bucks, Jim Paschke. También publicó un vídeo más breve en las redes sociales para despedirse de Milwaukee.

“Me da miedo que el césped no siempre sea más verde al otro lado. … Aquí la gente me quiere", afirmó Antetokounmpo en la entrevista con Paschke, que duró casi 37 minutos. “Aquí la gente me respeta. Aquí, en esta ciudad, me permiten ser yo mismo. Y me da miedo no volver a encontrar eso nunca más”.

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Pero ese mismo empuje inquebrantable que le ayudó a conseguir el primer título de los Bucks en medio siglo le llevó a decidir, cinco años más tarde, que era hora de pasar página.

Los Bucks no han superado la segunda ronda de los playoffs desde que se proclamaron campeones en 2021, y la última vez que ganaron una serie de postemporada fue en 2022. Antetokounmpo, que cumplirá 32 años en diciembre, afirmó que se despertaba cada día preguntándose si necesitaba un cambio de aires para tener más posibilidades de ganar otro campeonato.

“Me da miedo que, si no tomo esa decisión, cuando tenga 37 o 38 años —espero que para entonces ya me haya retirado—, me diga a mí mismo: ‘¿Por qué? ¿Por qué no te arriesgaste?’“, afirmó Antetokounmpo.

Jim Paschke to Giannis Antetokounmpo:



"I would say that you could always come home."



Giannis:



"That would be awesome … Kevin Garnett did the same thing … and people to this day love him. Some people don't always feel—"



Paschke:



"They always will."pic.twitter.com/AsmbUSErFg — Underdog NBA (@UnderdogNBA) July 6, 2026

Se estableció en Milwaukee

Antetokounmpo es una de las figuras deportivas más queridas de la historia de Wisconsin. Después de que los Bucks lo seleccionaran con el número 15 del draft de 2013, los aficionados vieron cómo aquel joven delgado de 18 años se convertía en el “Greek Freak”, un dos veces MVP que pasó a ser el jugador más influyente de la historia de la franquicia.

Aquí echó raíces. Antetokounmpo, que había crecido en la pobreza, trajo consigo a toda su familia para empezar de cero. Con el tiempo, también formaría aquí su propia familia.

“La ciudad de Milwaukee siempre estará en mi corazón”, afirmó Antetokounmpo. “Este es mi hogar”.

Durante la entrevista, Paschke le preguntó a Antetokounmpo qué consejo le habría dado su padre sobre este cambio. El padre de Antetokounmpo, Charles, falleció en 2017 y está enterrado en Milwaukee.

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“Mi padre solía decirme: ‘Métete en situaciones incómodas que te permitan crecer y perseguir tu sueño, pase lo que pase’”, respondió Antetokounmpo.

GIANNIS WILL WEAR NO. 7 FOR THE MIAMI HEAT 🌴🔥 pic.twitter.com/nQJKncTtCS — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 7, 2026

Antetokounmpo se marcha de Milwaukee como el líder histórico de los Bucks en prácticamente todas las categorías estadísticas, incluidos los puntos, los rebotes, las asistencias, los tapones, los partidos y los minutos jugados.

Demostró su tenacidad al llevar a los Bucks a conquistar el título de 2021.

Antetokounmpo sufrió una hiperextensión de rodilla durante el cuarto partido de las finales de la Conferencia Este, pero solo se perdió dos partidos antes de volver a las canchas y ser nombrado MVP de las Finales de la NBA. Anotó 50 puntos en el sexto partido, en el que Milwaukee se alzó con el título al imponerse a los Phoenix Suns.

Durante la entrevista con Paschke, Antetokounmpo habló de lo agradecido que se sentía por haberle dado ese título a la ciudad de Milwaukee. Los aficionados lo adoraban por su disposición a firmar varias renovaciones de contrato para quedarse aquí.

“No lo entiendes”, dijo Antetokounmpo. “Hasta que te tomas un respiro, te detienes un momento, sales a la calle y la gente se te acerca y te habla de ello”, dijo Antetokounmpo.

“Es entonces cuando empiezas a darte cuenta: ‘Vaya, vaya, vaya, vaya’. Esto va más allá del baloncesto. Has hecho que la gente sienta algo”.

Su influencia fue inconmensurable

Paschke, que retransmitió los partidos de los Bucks durante 35 años antes de retirarse al final de la temporada 2020-21, destacó lo mucho que Antetokounmpo significaba para la ciudad.

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“Creo que tienes que saber que has tenido un gran impacto en todos”, le dijo Paschke. “Ni siquiera sé si te das cuenta del impacto que has tenido”.

El director general de los Bucks, Jon Horst, lo señaló en un comunicado en el que se anunciaba el traspaso, mediante el cual Milwaukee se hizo con Tyler Herro, Jaime Jaquez, Kasparas Jakucionis, los derechos de draft del novato Nate Ament y muchas otras elecciones de draft.

Horst afirmó que era la decisión acertada tanto para Antetokounmpo como para los Bucks, pero añadió que “hay pocos jugadores en la historia del deporte profesional que hayan elevado el nivel de una franquicia, una ciudad y una afición como lo ha hecho Giannis Antetokounmpo con Milwaukee y los Bucks”.

“Se convirtió en embajador de nuestra ciudad en todo el mundo y en motivo de orgullo para todo nuestro estado”, afirmó Horst. “Gracias a su generosidad, autenticidad y compromiso con ayudar a los demás, marcó la vida de muchas personas de nuestra comunidad e inspiró a gente de todas las generaciones”.

Parte de la decepción por la marcha de Antetokounmpo se debe a que los aficionados de Milwaukee nunca llegaron a despedirse de él como es debido.

Antetokounmpo aterrizó mal tras un mate en la victoria del 15 de marzo contra Indiana y no volvió a jugar, perdiéndose los últimos 15 partidos de los Bucks. Al final de la temporada afirmó que se encontraba en perfectas condiciones y que quería jugar, mientras que los Bucks indicaron que sufría una hiperextensión en la rodilla izquierda y un hematoma óseo. Esto impidió a los aficionados de los Bucks tener una última oportunidad de mostrarle su agradecimiento.

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Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que esto no sea una despedida definitiva.

Cuando Paschke señaló que Antetokounmpo siempre sería bienvenido en Milwaukee, el diez veces All-Star respondió que “sería fantástico poder ir a jugar allí y quizá volver”. Antetokounmpo incluso señaló que Kevin Garnett lo había hecho así, al comenzar y terminar su carrera en Minnesota.

“Vi ese vídeo en el que se le veía entrar en el pabellón y le dedicaron una ovación de pie; la gente sigue queriéndole hasta el día de hoy”, recordó Antetokounmpo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.