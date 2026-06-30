La vista preliminar contra el armador Walter Hodge Jr., quien enfrenta un cargo por presunta violencia doméstica, fue pospuesta hoy martes por el Tribunal de Caguas luego de que la Fiscalía informara que no estaba preparada para el proceso debido a la ausencia de un testigo.

La audiencia estaba programada para las 9:00 a.m. ante la jueza Ingrid Caro Cobb. Sin embargo, según publica el diario El Nuevo Día, el Ministerio Público solicitó un nuevo señalamiento al indicar que uno de sus testigos se encuentra fuera de Puerto Rico. La magistrada reprogramó la vista para el 8 de julio a las 2:00 p.m., según el diario.

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El abogado de Hodge, Eduardo Ortiz Declet, mostró inconformidad con el aplazamiento.

“No estamos a gusto con lo que pasó en el día de hoy. Nosotros estamos deseosos de entrar en los méritos de la vista”, dijo Ortiz Declet al salir de la sala a El Nuevo Día.

El abogado cuestionó además la necesidad del testigo ausente y sostuvo que la controversia surge de una alegada llamada telefónica entre su cliente y la querellante.

Ortiz Declet también señaló que la situación continúa afectando la carrera profesional del baloncelista, quien permanece bajo supervisión electrónica como condición de la fianza impuesta tras la radicación de cargos.

“Se encuentra deseoso de entrar a la cancha. Esta suspensión afecta porque tiene un dispositivo electrónico que no le va a permitir jugar. Están los playoffs. Ese es su trabajo y tiene derecho al sustento y el de su familia”, afirmó el abogado, de acuerdo con el periódico.

Por su parte, el fiscal Pedro Juan Mateo Casado defendió la petición de aplazamiento al indicar que la testigo ausente había adquirido su pasaje antes de que el tribunal señalara la vista de manera automática y sostuvo que su testimonio es relevante para el caso.

El funcionario añadió que la presunta víctima sí acudió al tribunal, aunque permaneció en la Fiscalía para evitar contacto con Hodge.

El caso que sería sometido hoy a vista preliminar es por unos alegados hechos reportados el pasado 17 de junio en Gurabo mediante una denuncia presentada por la esposa del jugador, en la que se alega un patrón de violencia psicológica, incluyendo amenazas de divulgar contenido explícito en redes sociales e insultos durante una llamada telefónica.

Hodge enfrenta un cargo bajo el artículo 3.1 de la Ley 54. Tras la determinación de causa para arresto, quedó en libertad bajo fianza de 15,000 dólares y permanece bajo supervisión electrónica mientras continúa el proceso judicial.