El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) continúa fortaleciendo su estructura organizacional de cara a la temporada 2026 con la incorporación de nuevos recursos dirigidos a impulsar el crecimiento y desarrollo de la liga.

Como parte de ese esfuerzo, el BSNF anunció este miércoles el nombramiento de la licenciada Ilia Morales Toledo como nueva directora de enlace comunitario y administración, una designación que entra en vigor de manera inmediata y que forma parte de la visión estratégica del organismo para ampliar sus proyectos e iniciativas a nivel deportivo, comunitario y administrativo.

Morales Toledo cuenta con una destacada trayectoria profesional en el sector empresarial y deportivo. Recientemente se desempeñó como coapoderada de las Ganaderas de Hatillo durante la temporada 2025 del BSNF, además de ejercer actualmente como COO del Laboratorio Toledo y CEO de High Profiles Laboratories.

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El presidente del BSNF, Luis Gabriel “Gaby” Miranda, destacó la importancia de esta incorporación para continuar fortaleciendo las operaciones de la liga y ampliar el alcance de los proyectos que actualmente desarrolla la institución.

“Ilia Margarita ya es parte de nuestra familia y hoy le damos la bienvenida al grupo de trabajo administrativo de la liga. Estamos seguros de que su experiencia profesional y el conocimiento adquirido durante su etapa con las Ganaderas de Hatillo serán herramientas valiosas para nuestro crecimiento. Su llegada nos permitirá reforzar nuestra estructura administrativa y continuar desarrollando nuevas iniciativas en beneficio del baloncesto femenino puertorriqueño”, expresó Miranda.

Asimismo, el líder del organismo resaltó que el BSNF mantiene una agenda de trabajo enfocada en expandir las oportunidades para niñas, adolescentes y atletas profesionales alrededor de toda la Isla.

“Tenemos una agenda amplia para que el baloncesto femenino continúe creciendo en Puerto Rico y podamos impactar a más comunidades. Estamos convencidos de que Ilia Margarita nos ayudará a alcanzar esas metas y a seguir construyendo nuevas oportunidades para nuestras jugadoras”, añadió Miranda.

Por su parte, Morales Toledo agradeció la confianza depositada en ella y reafirmó su compromiso con el desarrollo del baloncesto femenino. “Cuando creemos en algo, aportar va mucho más allá de un rol. Creo en esta liga, en su gente y en el impacto que puede tener para las futuras generaciones. Es un honor sumar mi experiencia, mi tiempo y mi compromiso para ayudar a que esa visión llegue cada vez más lejos”, manifestó la ejecutiva.

La directora de operaciones del BSNF, Yanira Liceaga, también celebró la integración de Morales Toledo, destacando el valor que representa incorporar profesionales con experiencia y liderazgo al equipo administrativo de la liga.

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“Me entusiasma que cada vez más personas se unan a aportar al crecimiento de nuestra Liga, particularmente profesionales de la calidad y trayectoria de la Lic. Ilia M. Morales Toledo. Su integración llega en un momento importante para el BSNF, una Liga que continúa creciendo y fortaleciendo sus estructuras para seguir impulsando el desarrollo del baloncesto femenino profesional en Puerto Rico. Estamos convencidos de que su experiencia y compromiso serán de gran valor para nuestra organización”, señaló Liceaga.

Con este nombramiento, el BSNF reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo sus operaciones y desarrollando proyectos que impulsen el crecimiento sostenible del baloncesto femenino profesional en Puerto Rico, tanto dentro como fuera de la cancha.