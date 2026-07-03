Nueva York. Caitlin Clark está harta del odio en las redes sociales que ella, sus compañeras del equipo Fever, sus entrenadores y las jugadoras rivales de la WNBA reciben.

“Ya lo he dicho aquí y antes: el acoso, el odio, nada de eso está bien”, dijo Clark en el entrenamiento del viernes. “Eso aplica para el equipo contrario, para mis compañeros y para mis entrenadores. Nunca debería haber dudas sobre la integridad. Nada de eso está bien, y no quiero que nadie lo experimente jamás”.

La WNBA ha recibido mucha más atención en las últimas temporadas con la incorporación de Clark y Angel Reese, entre otras, a la liga.

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Un contrato multimillonario por los derechos de transmisión, salarios millonarios y una mayor asistencia han sido los aspectos positivos. El aumento de la hostilidad en las redes sociales hacia las jugadoras y los equipos ha sido el aspecto negativo.

El odio en las redes sociales no es nada nuevo y no se limita solo a la WNBA y sus jugadoras. Lleva más de una década manifestándose contra la liga y sus integrantes. Sin embargo, últimamente la situación se ha agravado, con jugadoras y entrenadores que reciben amenazas por incidentes ocurridos en la cancha.

La delantera de Phoenix Mercury, Alyssa Thomas, declaró el martes que recibió amenazas de muerte e insultos racistas tras su suspensión de un partido después de golpear con el puño la garganta de Clark en el encuentro de la semana pasada contra Indiana.

La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, emitió un comunicado el martes condenando “todas y cada una de las formas de odio”.

La WNBA ha estado intentando hacer todo lo posible para que las jugadoras se sientan más protegidas y para combatir su problema con las redes sociales.

Caitlin Clark (22), de las Fever, ataca ante Sabrina Ionescu (20), de las Liberty. ( Michael Conroy )

La liga ha reforzado considerablemente la seguridad en las últimas temporadas. Los equipos viajan con mayor seguridad fuera de casa y se han implementado protocolos más estrictos en estadios, hoteles y durante los desplazamientos. Las franquicias ahora utilizan vuelos chárter, lo que facilita las cosas para los equipos.

La WNBA también ha implementado iniciativas para combatir el odio y las amenazas en línea contra las jugadoras. Algunas de estas iniciativas incluyen software de inteligencia artificial para identificar y responder con mayor rapidez a las amenazas, el acoso y el odio dirigidos a jugadoras y equipos en las redes sociales.

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Lamentablemente, nada es infalible para detener el odio en línea propagado por personas anónimas que se esconden tras sus teclados.

“Creo que, en general, la liga ha experimentado mucha más toxicidad, racismo, homofobia y un sinsentido lleno de odio, lo cual es absolutamente inaceptable”, declaró la entrenadora de las Indiana Fever, Stephanie White, durante una breve intervención de dos minutos en el entrenamiento del miércoles.

“La mayor parte proviene de la comunidad en línea. En el fondo, creo que la mayoría de estos comportamientos no provienen de los aficionados de la WNBA ni de las Indiana Fever”.

White entrenó a Thomas en Connecticut hace dos años y también fue testigo de la virulencia de las críticas en las redes sociales allí.

“AT tiene toda la razón: podemos jugar un partido de baloncesto”, dijo White. “Sí, eso conllevará críticas y sí, eso implicará la relación de amor-odio que tienen los aficionados con los jugadores y los equipos. Pero no es difícil no ser un cretino. Y si eres de los que se dedican a esto en internet, no te consideres un aficionado de la WNBA”.

Clark dijo que le han dolido todas las historias que se han creado en internet y en los medios de comunicación sobre ella y sus compañeras del equipo Fever.

“A veces me resulta muy frustrante y difícil”, dijo Clark. “Mucha gente piensa que soy un robot. No soy un robot. Tengo emociones, tengo sentimientos. Y puede ser muy difícil lidiar con todo eso. Tengo 24 años y estoy tratando de manejar muchas cosas... hay momentos difíciles, y hay momentos en que, ya sabes, probablemente me afecta un poco más de lo que aparento”.

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Para intentar ayudar a los jugadores a lidiar con el odio que reciben, la liga también ha ampliado el acceso a recursos y apoyo confidenciales en materia de salud mental.

La semana pasada, el sindicato envió una carta a sus jugadores, obtenida por Associated Press, en la que se incluían comentarios sobre la virulencia en las redes sociales.

“Sabemos que el debate animado y la pasión de los aficionados son parte del deporte. Las amenazas, el acoso y, sobre todo, las amenazas de muerte dirigidas a cualquier jugadora o a sus familiares, no lo son. Es totalmente inaceptable y debe ser condenado de forma inequívoca, pública e inmediata”, decía la carta.

“Si recibe alguna comunicación amenazante o preocupante, recuerde que tanto su equipo como la WNBPA cuentan con recursos de seguridad para brindarle apoyo. Su seguridad y la de sus seres queridos siguen siendo nuestra máxima prioridad”.