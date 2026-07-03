Nueva York. Caitlin Clark ya está harta del odio que ella, sus compañeras del Fever, sus entrenadoras y las jugadoras rivales de la WNBA reciben en las redes sociales.

«Ya lo he dicho aquí y lo he dicho antes: el acoso, el odio… nada de eso está bien», afirmó Clark en el entrenamiento del viernes. «Esto se aplica al equipo rival contra el que jugamos, a mis compañeros de equipo y a mis entrenadores. Nunca se debería poner en duda el carácter de nadie. Nada de eso está bien, y no quiero que nadie tenga que pasar por eso jamás».

La WNBA ha acaparado mucha más atención en las últimas temporadas con la incorporación a la liga de Clark y Angel Reese, entre otras. Un acuerdo de derechos audiovisuales de varios miles de millones de dólares, sueldos millonarios y un mayor número de espectadores han sido los aspectos positivos. El aumento de las críticas virulentas en las redes sociales hacia las jugadoras y los equipos ha sido el aspecto negativo.

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El odio en las redes sociales no es nada nuevo y no se dirige únicamente a la WNBA ni a sus jugadoras. Lleva más de una década afectando a la liga y a sus jugadoras. Sin embargo, la situación ha empeorado últimamente, y las jugadoras y los entrenadores están recibiendo amenazas por lo que ocurre en la cancha.

La alero del Phoenix Mercury, Alyssa Thomas, declaró el martes que había recibido amenazas de muerte y que le habían proferido insultos racistas tras su suspensión de un partido, después de que golpeara con el puño en la garganta a Clark en el partido de la semana pasada contra Indiana.

La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, emitió este martes un comunicado en el que condenaba «todas y cada una de las formas de odio».

La WNBA ha estado haciendo todo lo posible para que las jugadoras se sientan más protegidas y para abordar su problema con las redes sociales.

La liga ha realizado un gran esfuerzo en materia de seguridad durante las últimas temporadas. Los equipos viajan con mayor protección cuando juegan fuera de casa y se han reforzado los protocolos en los pabellones, los hoteles y durante los desplazamientos. Las franquicias utilizan ahora vuelos chárter, lo que facilita las cosas a los equipos.

La WNBA también ha puesto en marcha iniciativas para combatir el odio y las amenazas en línea dirigidas a las jugadoras. Entre ellas se incluye el uso de software de inteligencia artificial para identificar y responder con mayor rapidez a las amenazas, el acoso y el odio dirigidos a las jugadoras y a los equipos en las distintas plataformas de redes sociales.

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Por desgracia, no hay nada infalible para frenar el odio en Internet que difunden personas anónimas que se esconden tras sus teclados.

«Creo que, en el conjunto de la liga, ha habido mucha más toxicidad, racismo, homofobia… auténticas tonterías llenas de odio, y eso es absolutamente inaceptable», afirmó la entrenadora de las Fever, Stephanie White, durante una declaración inicial de dos minutos en el entrenamiento del miércoles. «La mayor parte proviene de la comunidad en línea. En el fondo de mi corazón, creo que la mayor parte no proviene de los aficionados de la WNBA ni de los del Indiana Fever».

White entrenó a Thomas en Connecticut hace dos años y allí también fue testigo de las feroces críticas en las redes sociales.

«AT tiene toda la razón: vamos a jugar un partido de baloncesto», dijo White. «Sí, eso va a generar críticas y sí, va a atraer a los aficionados y esa relación de amor-odio que tienen con los jugadores y los equipos. Pero no es difícil no comportarse como un imbécil. Y si eres una de esas personas que se dedica a esto en Internet, no te llames a ti mismo aficionado de la WNBA».

Clark afirmó que se ha sentido dolida por todas las noticias que se han difundido en Internet y en los medios de comunicación sobre ella y sus compañeras del Fever.

«A veces me resulta muy frustrante y es difícil», dijo Clark. «Mucha gente piensa a veces que soy un robot. No soy un robot. Tengo emociones, tengo sentimientos. Y puede ser muy difícil pasar por todo eso. Tengo 24 años y estoy intentando abrirme camino en muchas cosas... Hay momentos en los que es duro, y hay momentos en los que, ya sabes, probablemente me afecta un poco más de lo que dejo entrever».

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Con el fin de ayudar a los jugadores a hacer frente al odio que reciben, la liga también ha ampliado el acceso a recursos y apoyo confidenciales en materia de salud mental.

El sindicato envió la semana pasada una carta a sus jugadores, a la que tuvo acceso The Associated Press, en la que se abordaban cuestiones relacionadas con los ataques virulentos en las redes sociales.

«Sabemos que los debates acalorados y el fanatismo apasionado forman parte del deporte. Las amenazas, el acoso y, sobre todo, las amenazas de muerte dirigidas a cualquier jugadora o a los miembros de su familia no lo son. Es totalmente inaceptable y debe condenarse de forma inequívoca, pública e inmediata», decía la carta. «Si recibes algún mensaje amenazante o preocupante, recuerda que tanto tu equipo como la WNBPA disponen de recursos de seguridad para apoyarte. Tu seguridad y la de tus seres queridos siguen siendo nuestra máxima prioridad».

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.