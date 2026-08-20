La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció hoy, jueves, los 12 jugadores que vestirán la camiseta del Equipo Nacional en la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

El grupo está encabezado por José Alvarado, quien estará disponible tras no haber participado en la pasada ventana debido al proceso de oficialización de su nuevo contrato con los Knicks de Nueva York.

También regresan al combinado nacional Davon Reed y George Conditt IV, mientras que Daniel Rivera, seleccionado Novato del Año del BSN, hará su debut con la Selección Nacional.

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Los 12 jugadores que representarán a Puerto Rico en la próxima ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. @fbpur pic.twitter.com/rkfK4GK3O2 — Joseph Reboyras (@Reboyras_) August 20, 2026

Repiten de la pasada ventana Jezreel De Jesús, Alfonso Plummer, Gian Clavell, Ethan Thompson, Stephen Thompson Jr., Isaiah Piñeiro, Ysmael Romero y Arnaldo Toro.

Puerto Rico ocupa actualmente la cuarta posición del Grupo F con marca de 2-4 y ocho puntos, por lo que los próximos dos compromisos serán importantes en sus aspiraciones de avanzar en la ruta clasificatoria.

El Equipo Nacional disputará ambos partidos como visitante, enfrentando a Argentina el 27 de agosto y a Uruguay el 31 de agosto.

El grupo se reunirá el 24 de agosto en Argentina para comenzar sus prácticas de cara a esta importante ventana clasificatoria.

Puerto Rico continúa su ruta hacia la Copa del Mundo FIBA 2027, que se celebrará en Catar.