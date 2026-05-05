San Antonio. Anthony Edwards anotó 18 puntos en su inesperado regreso tras una lesión y los Minnesota Timberwolves se sobrepusieron a un enorme partido de Victor Wembanyama y aguantaron para vencer el lunes por la noche a los San Antonio Spurs por 104-102 en el partido inaugural de las semifinales de la Conferencia Oeste.

Se esperaba que Edwards se perdiera al menos los dos primeros partidos de la serie tras sufrir una contusión ósea y una hiperextensión de la rodilla izquierda el 25 de abril durante el cuarto partido de la primera ronda de la serie de Minnesota contra Denver. Pero anotó 11 puntos en el último cuarto y Minnesota aguantó para endosar a San Antonio sólo su segunda derrota en sus últimos 17 partidos inaugurales en casa.

PUBLICIDAD

“Nadie esperaba que jugara”, dijo Mike Conley, veterano de los Timberwolves. “Fue simplemente su nivel de compromiso con el juego. No sólo para el juego, sino para sus compañeros de equipo. Demostró mucho”.

Wembanyama logró 11 puntos y 15 rebotes y estableció un récord de postemporada de la NBA con 12 tapones. Es el tercer jugador que consigue un triple-doble en los playoffs con tapones incluidos desde que la liga empezó a registrar los tapones en 1973-74.

San Antonio recortó la desventaja a 104-102 con un robo de Devin Vassell y una bandeja de Dylan Harper a falta de 31 segundos. Tras un fallo de Julius Randle, de Minnesota, Julian Champagnie no pudo conectar una canasta de 3 puntos.

“Tenemos que mejorar”, afirmó Wembanyama. “Se nota en las estadísticas. Tenemos que averiguar antes de 48 horas qué podemos hacer mejor y no tengo ninguna duda de que lo haremos. Confío en nosotros”.

Randle terminó con 21 puntos y 10 rebotes para los Timberwolves. Harper anotó 18 puntos y Champagnie y Stephon Castle 17 cada uno para los Spurs.

Edwards trabajó con diligencia para volver a Minnesota con los guardias Donte DiVincenzo (desgarro del tendón de Aquiles derecho) y Ayo Dosunmu (dolor en la pantorrilla derecha) fuera con lesiones.

“Sé a ciencia cierta que el mero hecho de que yo esté ahí fuera tranquiliza a todo el mundo”, dijo Edwards. “No digo que haya presión sobre ninguno de mis compañeros, pero quita presión a todos simplemente sabiendo que estoy ahí fuera, que estoy disponible para jugar, sí. Y hacer lo que mejor sé hacer, intentar meter el balón en el aro”.

PUBLICIDAD

Tras anotar una canasta de 3 puntos al principio del partido, Edwards miró hacia el banquillo de los Spurs y gritó: “¡He vuelto! He vuelto”.

Definitivamente lo era.

Edwards no fue titular, ya que entró en el partido cuando quedaban 6:53 del primer cuarto y los Timberwolves perdían por 11-8. Terminó con 8 de 13 en 25 minutos. Acabó 8 de 13 en 25 minutos.

El segundo partido se disputará el miércoles en San Antonio.

Wembanyama realizó siete tapones en la primera parte. El Jugador Defensivo del Año de la NBA abrió el partido bloqueando un par de canastas de Terrence Shannon Jr. en posesiones consecutivas. Dos minutos más tarde, bloqueó la bandeja de Gobert justo debajo del aro.

Wembanyama terminó con 5 de 17 en tiros de campo.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.