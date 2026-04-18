Orlando, Florida. El Magic de Orlando ha encontrado su fórmula ganadora. La desesperación funciona.

Funciona de maravilla, en realidad.

El Magic, que se enfrentaban a la eliminación y claramente no querían formar parte de ella, podrían haber realizado una de sus mejores actuaciones de la temporada el viernes por la noche. Pasaron por encima de los Charlotte Hornets 121-90 en un partido de play-in de la Conferencia Este, avanzando a los playoffs por tercera temporada consecutiva y consiguiendo un enfrentamiento con el primer cabeza de serie Detroit como recompensa.

“Cuando juegas con una sensación de desesperación y urgencia, cuando sabes que o te vas a casa o alargas la temporada, eso es lo que parece”, dijo el entrenador de los Magic, Jamahl Mosley. “No (hay) segundas oportunidades”.

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Mosley es el primer entrenador que lleva a los Magic a tres apariciones consecutivas en los playoffs desde que Stan Van Gundy llevó a Orlando allí en cinco años seguidos. Van Gundy estuvo en el partido del viernes como analista de Amazon Prime Video.

“Tengo que ser sincero. Charlotte se está encogiendo ante la competencia”, dijo Van Gundy en la retransmisión, mientras los Magic se escapaban en el segundo cuarto - construyendo lo que se convirtió en una ventaja de 35 puntos poco antes del descanso. “Parece como si no quisieran formar parte de esto”.

Así es exactamente como Orlando lo quería. Era una pelota de intimidación, y funcionó.

“Vamos a necesitar más de eso en los playoffs”, dijo el alero de los Magic Franz Wagner.

Paolo Banchero, alero de los Magic, añadió: “Esta noche hemos sido implacables. ... Ha sido un esfuerzo completo de todo el equipo”.

El entrenador de Charlotte, Charles Lee, que ha logrado un gran cambio en sus dos primeras temporadas con los Hornets, dijo que espera que su equipo no olvide las lecciones que Orlando les enseñó en este partido.

“Espero que esto nos sirva de combustible esta temporada baja, porque hemos hecho un montón de cosas realmente buenas y nos hemos dado una oportunidad”, dijo Lee. “Estás a un paso de estar en los playoffs. No quiero desacreditar eso. Pero esto tiene que doler un poco”.

Orlando tuvo que lidiar con las lesiones durante toda la temporada, y un 2-8 en un tramo de 10 partidos al final de la temporada regular podría haber hundido cualquier esperanza de postemporada. Pero los Magic -incluso con una derrota en el partido inaugural de la eliminatoria del miércoles en Filadelfia- han ganado seis de sus últimos ocho partidos, y se dirigen a un duelo sin presión contra el gran favorito, Detroit.

“Hicimos lo que teníamos que hacer”, dijo Mosley. “Por algo podemos estar contentos esta noche. Pero al fin y al cabo, aún nos queda trabajo por hacer”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.