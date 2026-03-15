La Selección Nacional de Baloncesto femenino sufrió este sábado su tercera derrota con un amplio marcador en el clasificatorio a la Copa del Mundo de la FIBA 2026 al caer, 91-52, ante España en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Con este resultado, las boricuas ahora están obligadas a ganar sus dos juegos restantes para ponchar uno de los tres boletos disponibles al Mundial en este torneo. Tienen en agenda enfrentar el domingo a Senegal y el martes a Nueva Zelanda. Ambos partidos serán a las 8:00 p.m.

España, por su parte, aseguró con este triunfo su espacio en el certamen mundialista, que se llevará a cabo en Berlín, Alemania, del 4 al 13 de septiembre. Las boricuas, en cambio, buscaban el desquite por aquel polémico juego en el que perdieron, 63-62, ante las españolas tras una polémica falta de India Pagán en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Sin embargo, España lució superior desde el primer silbato. Terminaron el primer parcial con una ventaja de 31-17 y, en el segundo, solo permitieron a las puertorriqueñas anotar seis puntos para irse al descanso arriba por 53-23. En la segunda mitad repitieron la dosis, pero bajaron su intensidad en el cuarto periodo y se llevaron ese parcial por apenas 18-16.

El quinteto español finalizó el partido con siete canasteras en doble dígito, pero su líder ofensiva fue Megan Gustafson con 21 puntos, incluyendo tres triples, y seis rebotes. En causa perdida, Trinity San Antonio terminó con 11 unidades.