La Selección Nacional de baloncesto femenino sufrió ante España quizá su derrota más dolorosa en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con una ventaja de un punto y solo un segundo en el reloj, Puerto Rico estaba al borde de conseguir su primera victoria en las Olimpiadas. Todo apuntaba a que las “12 Guerreras” darían un tablazo histórico, pero ese sueño se esfumó cuando India Pagán cometió una falta sobre Laura Gil.

La ala-pívot, de 33 años, visitó la línea del tiro libre y encestó sus dos intentos para darle a su país una dramática victoria por 63-62 sobre las boricuas. Puerto Rico, que había iniciado la cita olímpica con un revés ante Serbia, cayó también en su tercer partido de la fase de grupos contra China por un margen de 22 puntos y quedó eliminado de París 2024.

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Todavía se habla de esa falta de Pagán que decidió el desenlace de aquel polémico encuentro. Algunos piensan que no se debió pitar y otros que sí, pero este sábado las puertorriqueñas tendrán la oportunidad de desquitarse cuando vuelvan a medirse a España como parte del clasificatorio femenino a la Copa del Mundo de la FIBA 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Brianna Jones consuela a India Pagán tras la derrota ante España en los Juegos Olímpicos de París 2024. ( Mark J. Terrill )

“Bueno, tenemos mucho respeto por el Equipo Nacional de Puerto Rico que jugó un muy buen partido contra nosotros en París hace dos años y estuvo muy cerquita de ganarnos. Ganamos, pero tuvimos mucha suerte en los últimos tres ataques y conseguimos sacar el partido adelante”, admitió el dirigente español Miguel Méndez en una conferencia durante la segunda jornada del Premundial.

“Obviamente, aquí jugando en su pista con el calor del público será un partido diferente. Estará Imane McGee que en aquel momento no estaba no estaba con ellas y será un partido muy difícil seguro. Como digo, tenemos un gran respeto y vamos a tener que hacer nuestro mejor baloncesto si queremos sacar el partido adelante”, continuó.

Puerto Rico y España forman parte del clasificatorio al Mundial de la FIBA que se está celebrando en el “Choliseo” hasta el 17 de marzo y que también cuenta con la participación de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Senegal. Las estadounidenses ya poncharon su boleto a Alemania 2026, que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre. Sin embargo, todavía quedan tres espacios disponibles en este torneo. Las puertorriqueñas necesitan al menos dos victorias para asegurar uno de ellos.

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Las “12 Guerreras” llegarán al desafío del sábado tras sufrir dos amplias derrotas en sus primeros dos partidos del clasificatorio mundialista ante Italia (78-41) y Estados Unidos (91-48), mientras que las españolas marchan invictas con dominantes triunfos sobre Nueva Zelanda (99-50) y Senegal (110-46).

Méndez explicó que el equipo que confeccionó la Federación Española de Baloncesto para este torneo es uno muy distinto al que compitió en París 2024. Una de las jugadoras que sí repite es Megan Gustafson, quien también formó parte de aquel conjunto olímpico y está teniendo una buena actuación en el Premundial con un promedio de 12.5 puntos y ocho rebotes por partido.

No obstante, otras canasteras como Laura Gil y la veterana Alba Torrens no fueron convocadas. Por su parte, Iyana Martín, que no jugó en las Olimpiadas, sí hizo el corte y lidera la ofensiva española en el clasificatorio con una media de 13.5 unidades.

“El equipo en cuanto a jugadoras ha cambiado. Prácticamente la mitad del equipo son nuevas. Estamos preparando otro equipo que nos permita volver a tener una base de jugadoras y que nos permita competir nuevamente a alto nivel en los próximos años”, explicó Méndez.

“Estamos muy contentos con las jugadoras jóvenes y con las veteranas. Se ha demostrado que el carnet de identidad no nos importa. Estamos aquí sin una de nuestras mejores jugadoras, Alba Torrens, que tiene 38 años, y contamos con otras que apenas han cumplido 19″, abundó.

Trinity San Antonio durante el juego entre Puerto Rico y Estados Unidos. ( Xavier Araújo )

A pesar de que España presentará el sábado un plantel distinto, este partido podría tener un significado distinto al resto que hasta ahora ha disputado Puerto Rico en el Premundial. Tayra Meléndez, cocapitana del seleccionado patrio, confesó que todas las integrantes del quinteto boricua tienen una “espinita” por aquel revés en las Olimpiadas, afirmó que saldrán enfocadas en conseguir su primera victoria en el certamen.

“Creo que todas las jugadoras tienen esa espinita, pero seguimos enfocadas en la meta, que es ganar dos partidos. No me quiero desviar de eso. Revancha o no revancha. Si podemos ganar el primer juego contra España, sería excelente. Nos daría un poquito de alegría ganar ese juego. Sería chulo devolverles lo que nos quitaron”, dijo Meléndez en la zona mixta luego de la derrota del jueves ante Estados Unidos.