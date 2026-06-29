Nueva York. Los exjugadores de la NBA Malik Beasley y Ed Davis fueron acusados formalmente en la más reciente ronda de cargos relacionados con la investigación del Gobierno sobre apuestas deportivas, informaron las autoridades el lunes.

Ed Davis. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

Los fiscales alegan que, mientras jugaba para los Milwaukee Bucks en 2024, Beasley acordó modificar su rendimiento en función de las tendencias de las apuestas en esos partidos.

“Los esquemas de soborno y apuestas con información privilegiada como este, que involucran a exjugadores de la NBA y a un agente de un jugador activo de la NBA que explotó información interna de la liga para obtener ganancias, socavan la integridad del deporte estadounidense y perjudican al público que sigue los eventos deportivos”, dijo el fiscal federal Joseph Nocella Jr.

Nocella indicó que el esquema involucró cientos de miles de dólares.

Seis personas fueron incluidas en la acusación formal presentada en Brooklyn.