Los Ángeles. Giannis Antetokounmpo bloqueó un tiro de LeBron James y le robó el balón en posesiones consecutivas en el último minuto del duelo que los Bucks de Milwaukee ganaron el viernes 105-101 a los Lakers de Los Ángeles.

Los Bucks salieron victoriosos pese a desperdiciar una ventaja en el cuarto periodo.

Kevin Porter Jr. anotó 22 puntos y encestó dos tiros libres para romper el empate después de que Antetokounmpo tapó un intento de bandeja de James con 39 segundos restantes.

Antetokounmpo le arrebató el balón de las manos a James desde atrás con dos segundos restantes, y Porter convirtió dos tiros libres más para sellar la quinta victoria de Milwaukee en siete compromisos, su primera sobre un equipo con récord ganador desde el 11 de diciembre. Antetokounmpo terminó con 21 puntos, su menor cifra desde que regresó de su distensión en la pantorrilla derecha.

PUBLICIDAD

Luka Doncic contabilizó 24 puntos y nueve asistencias al atinar ocho de 25 tantos por los Lakers. Tuvo su actuación con menos unidades desde Navidad y fue expulsado por acumulación de faltas en el intento de triple de Porter con 16,2 segundos por jugar.

James registró 26 puntos, diez asistencias y nueve rebotes, pero Antetokounmpo superó al máximo anotador en la historia de la NBA en los momentos cruciales. Los Ángeles ha perdido seis de diez.

Brandin Podziemski, de los Warriors de Golden State, cuelga del aro tras una volcada ante los Kings de Sacramento, el viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) ( Godofredo A. Vásquez )

Stephen Curry anota 27 puntos y los Warriors aplastan a los Kings

En otro juego, Stephen Curry anotó 27 puntos y logró su mejor estadística de la campaña al atrapar 10 asistencias para lograr su segundo doble-doble en el curso por los Warriors de Golden State, quienes vapulearon 137-103 a unos Kings de Sacramento que van en caída libre.

Jimmy Butler añadió 15 puntos, seis asistencias y seis rebotes a la causa de los Warriors, quienes terminaron con 39 asistencias, su mayor cifra de la campaña. Curry anotó 18 puntos antes del descanso y finalizó con diez de 21 en tiros de campo, incluyendo seis triples, en su undécimo de 13 partidos con 25 unidades o más.

DeMar DeRozan sumó 24 puntos por los Kings, quienes han perdido siete partidos consecutivos y ocho de los últimos nueve. Zach LaVine anotó 15 tantos pero falló seis de sus siete intentos de triple en un duelo en que Sacramento embocó apenas siete de 27 disparos desde larga distancia.

La bandeja de Dennis Schroder y su sexto punto sin respuesta empataron el duelo a 84 con 3:13 minutos restantes en el tercer cuarto, pero los Warriors respondieron con una racha de 13-0 para cerrar el período.

PUBLICIDAD

Golden State ha ganado ocho de 11 compromisos y tres consecutivos en casa. Los Warriors han anotado al menos 120 puntos en sus últimas siete victorias.

Deni Avdija, alero de los Trail Blazers de Portland, festeja en el encuentro ante los Rockets de Houston, el viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Howard Lao) ( Howard Lao )

Trail Blazers ganan su quinto partido corrido

En otro encuentro, Toumani Camara anotó 25 puntos y los Trail Blazers de Portland ampliaron a cinco su número de victorias consecutivas, al derrotar 111-105 a los Rockets de Houston.

Shaedon Sharpe y Deni Avdija añadieron 20 puntos cada uno a la causa de Portland.

Kevin Durant totalizó 30 puntos y 12 rebotes por los Rockets. Rebasó a Wilt Chamberlain para ocupar el séptimo lugar en la lista histórica de anotadores de la NBA cuando encestó un triple en el tercer cuarto.

Durant necesitaba 15 puntos al entrar al duelo para superar a Chamberlain, quien anotó 31.419. El tiro de Durant con 7:57 restantes en el tercer cuarto le dio un total de 31.422.

Avdija encestó un triple para acercar a los Blazers a 99-98 con 3:54 minutos por jugar. Hizo cuatro tiros libres consecutivos para darle a Portland una ventaja de 102-99 con 2:43 restantes.

Amen Thompson, quien facturó 24 puntos y nueve rebotes, logró una volcada para poner el marcador 102-101.

Portland amplió la ventaja a 107-103 con una clavada de Sidy Cissoko y mantuvo a Houston a raya el resto del camino.

Onyeka Okongwu (izquierda) y Dyson Daniels, de los Hawks de Atlanta, festejan la victoria sobre los Nuggets de Denver en el encuentro del viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) ( David Zalubowski )

Dyson Daniels termina con un triple-doble ante los Nuggets

Dyson Daniels contabilizó 17 puntos, 11 rebotes y diez asistencias, y los Hawks de Atlanta se valieron de un gran último cuarto para triturar el viernes 110-87 a los Nuggets de Denver.

PUBLICIDAD

Atlanta lució dominante en su primer encuentro desde que se deshizo de Trae Young mediante un canje.

Jalen Johnson anotó 29 puntos y Nickeil Alexander-Walker agregó 22 para Atlanta, que superó a Denver 36-12 en los últimos 12 minutos para despegarse.

Ambos equipos estaban lidiando con ausencias significativas.

Además de Nikola Jokic (hiperextensión de la rodilla izquierda) y Jonas Valanciunas (pantorrilla) que permanecieron fuera, Jamal Murray (tobillo) y Spencer Jones (tobillo) también estuvieron ausentes con Denver. Murray, quien impuso un récord personal de 17 asistencias el miércoles en la victoria en Boston, se ha perdido dos de los últimos cuatro compromisos.

Los Nuggets, plagados de lesiones, no pudieron recuperar la magia de sus victorias inesperadas en Filadelfia y contra los Celtics para terminar su gira de siete duelos. Peyton Watson lideró a Denver con 25 puntos y Aaron Gordon anotó 14 desde el banco en su tercer partido de regreso después de perderse 19 por una lesión en el tendón de la corva.