El Comité de Elección del Salón de la Fama del Baloncesto de España aprobó este miércoles la inclusión del legendario canastero puertorriqueño José “Piculín” Ortiz en su sexta clase de inmortales por unanimidad bajo la categoría ‘In Memoriam’.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 15 de octubre en Cádiz, España, y exaltará a otras figuras que dejaron su huella en el baloncesto español, como los jugadores Silvia Domínguez, Carlos Jiménez, Alberto Herreros, Anna Junyer y John Pinone, además del dirigente Mario Pesquera.

Ortiz falleció el 5 de mayo a sus 62 años tras una ardua batalla contra el cáncer colorrectal, que le fue diagnosticado a finales de 2023. Durante su tiempo como baloncestista profesional, jugó en la Liga ACB de España con el C.B. Zaragoza (1987-88), Real Madrid (1989-90), Barcelona (1990-92), MoraBanc Andorra (1992-93) y Unicaja de Málaga (1993-94). Sus mejores años en España fueron con el Zaragosa y el Madrid, donde promedió 17.3 puntos por juego con ambos clubes.

También fue exaltado al Salón de la Fama de la FIBA en 2019 tras llevar a Puerto Rico a cuatro Juegos Olímpicos y cinco Mundiales. El viernes pasado se celebró una ceremonia en honor a su memoria en el Coliseo Roberto Clemente a la que acudieron figuras del baloncesto boricua de distintas épocas.