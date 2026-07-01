Kawhi Leonard regresa a los Raptors de Toronto, después de que el equipo llegara a un acuerdo con los Clippers de Los Ángeles para recuperar al jugador que les llevó a conquistar el título de la NBA en 2019, según informó el martes una persona con conocimiento de las negociaciones.

Los Raptors van a ceder a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos elecciones de primera ronda del draft, dos de segunda ronda y un intercambio de elecciones a los Clippers a cambio de Leonard, según ha declarado una fuente que ha hablado con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que el traspaso aún no ha recibido la aprobación necesaria de la liga.

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Leonard pasó una temporada en Toronto, y ese fue el año en que los Raptors ganaron su único título. El lunes cumplió 35 años, pero acaba de terminar la temporada con el mayor promedio de puntos de su carrera: una media de 27,9 puntos por partido con los Clippers en 65 encuentros.

Leonard ha sido elegido siete veces para el All-Star, siete veces para el All-NBA, es bicampeón de la NBA (también ganó en 2014 con San Antonio) y, en general, se le considera uno de los mejores defensores del baloncesto.

Este traspaso es el último de lo que ya se está convirtiendo en una larga lista de grandes operaciones cerradas entre clubes este verano, en la que hemos visto cómo Giannis Antetokounmpo ha sido traspasado de Milwaukee a Miami, Ja Morant ha sido cedido por Memphis a Portland y ahora esto: una operación en la que los Raptors esperan que Leonard pueda volver a desplegar su magia para conquistar el título una vez más.

El hecho de que Toronto haya aceptado este acuerdo sugiere que no le preocupa la investigación en curso sobre un contrato de patrocinio que Leonard tenía con una empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California.

La NBA abrió una investigación en septiembre para determinar si un contrato de patrocinio por valor de 28 millones de dólares entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC —una empresa que se declaró en quiebra a principios de este año— infringía las normas de la liga, a raíz de un reportaje del periodista Pablo Torre. La cuestión principal que debe resolver la NBA es si el acuerdo permitió a los Clippers eludir las normas del límite salarial de la liga.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.