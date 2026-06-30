San Francisco. El pívot Kristaps Porzingis ha llegado a un acuerdo para firmar un contrato de dos años y 40 millones de dólares con los Warriors de Golden State, según una persona con conocimiento directo de las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que el acuerdo aún no se ha cerrado ni anunciado por parte del equipo. Esto mantiene a Porzingis fuera del mercado al inicio del periodo de agencia libre de la NBA.

El letón, de 30 años, fichó por los Golden State al cierre del mercado de traspasos de febrero procedente de Atlanta, en un intercambio que envió a Buddy Hield y Jonathan Kuminga a los Hawks.

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Porzingis se perdió una parte considerable de la temporada pasada, incluso tras fichar por los Warriors. El veterano disputó apenas 32 partidos, con promedios de 16.7 puntos, 5.2 rebotes y 2.5 asistencias. Con Golden State participó en 15 encuentros, 11 de ellos como titular.

Los Warriors terminaron con un balance de 37-45, lo que les valió el décimo puesto en la Conferencia Oeste, y cayeron derrotados ante Phoenix en el torneo Play-In.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.