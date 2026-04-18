Los Ángeles. LeBron James y Kevin Durant se enfrentaron por primera vez en los playoffs allá por 2012, cuando el Heat de Miami venció al Thunder de Oklahoma City y ganaron el primer campeonato de la NBA de James.

Las superestrellas volvieron a encontrarse en 2017 y 2018, cuando los Warriors de Golden State de Durant venció a los Cavaliers de Cleveland de James para ganar los dos anillos de Durant.

Los dos mejores anotadores de esta generación vuelven a verse las caras en la postemporada este fin de semana, cuando Durant y sus Houston Rockets visiten a Los Angeles Lakers de James. El sábado por la noche se disputa el primer partido de este nuevo capítulo de esta amistosa rivalidad, y el mundo del baloncesto estará pendiente de ello.

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BRON 🆚 KD. ONE LAST TIME?



The Lakers and Rockets will meet in the first round 🔥 pic.twitter.com/c9VHk4W8nW — SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2026

“Es la hora de la verdad”, dijo el entrenador de los Rockets, Ime Udoka. “Dos de los mejores, y siguen haciéndolo a estas alturas de sus carreras. Y han tenido algunas batallas en los playoffs, pero no demasiadas por estar mucho en el Este y mucho en el Oeste. Así que esa parte por sí sola tiene muchos argumentos, mucha historia. Estoy seguro de que esto se sumará a sus capítulos”.

James, de 41 años, es el máximo anotador de la historia de la NBA, y Durant, de 37, es el quinto. Aunque este cuarto compromiso podría convertirse en su último encuentro de primavera -y quizá incluso en la última aparición de James en los playoffs, ¿quién sabe? - Ambos están pensando sobre todo en la tarea que tienen por delante, no en la historia que tienen detrás.

“Siempre es genial jugar contra grandes jugadores”, dijo Durant. “Sientes su presencia en la pista, aunque no estés emparejado con ellos. Pero como todos los jugadores de baloncesto saben, es mucho más que un solo jugador. Necesitas a todo un grupo de chicos para salir ahí fuera y ganar... pero sí, el enfrentamiento es sin duda divertido. Dos grandes jugadores que llevan mucho tiempo en la liga. Pero todos los que participan en esta serie saben que es mucho más profundo que eso”.

De hecho, su historia compartida en los playoffs no hace sino subrayar la importancia de un reparto de apoyo, incluso para jugadores de su talla.

Los Heatles de James fueron demasiado para un joven grupo de Thunder liderado por Durant, James Harden y Russell Westbrook. Los Warriors se convirtieron entonces en el equipo más potente de la historia reciente de la NBA cuando Durant decidió unirse a Stephen Curry, y fue demasiado incluso para James, que se mudó a los Lakers unas semanas después de que sus Cavs cayeran ante Golden State por tercera vez en cuatro años.

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La importancia de un reparto de apoyo es la razón por la que Houston, quinto cabeza de serie, es el gran favorito en esta serie, por supuesto.

Los Lakers perdieron por lesión al campeón anotador de la NBA Luka Doncic y al prolífico escolta Austin Reaves hace dos semanas, y ambos están de baja indefinida.

Así, mientras James intenta una vez más llevar a una plantilla inferior a lugares a los que de otro modo nunca llegaría, los esforzados Rockets gozan de mejor salud en torno a Durant, que quiere que su primera postemporada con Houston sea memorable.

“Obviamente, sabemos que es la cabeza de la serpiente”, dijo James sobre Durant. “Pero son los Houston Rockets, y tienen muy buenos jugadores en su equipo. No es sólo un equipo de KD. Es todo el grupo. Como he dicho, KD va a hacer lo que hace KD. Es un miembro del Salón de la Fama. Lo sabemos. Así que tenemos que prepararnos no sólo para él, sino para todo el grupo”.

Pasando el rato

Los Lakers no están prediciendo públicamente cuándo volverán sus dos principales anotadores, si es que lo hacen. Las lesiones de Doncic (distensión de grado 2 en los isquiotibiales) y Reaves (distensión oblicua de grado 2) suelen tardar varias semanas en curarse. El calendario de la primera ronda tiene algunos días de descanso extra, pero eso no es ninguna garantía.

“Vamos a intentar que esta temporada sea lo más larga posible para poder recuperar a esos chicos en algún momento”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “No sabemos cuál será, pero ése es nuestro trabajo. Y su trabajo es hacer todo lo posible para estar en condiciones de volver en algún momento. Puede que no funcione, pero eso es lo que intentamos hacer”.

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Un rival difícil

Houston, trabajador y lleno de recursos, sería un rival difícil incluso en circunstancias ideales para los Lakers, pero los Rockets saben que se enfrentan a un rival competente que juega con fuego extra por la percepción generalizada de que este equipo corto de efectivos no puede competir con ellos.

Los Lakers tienen la ventaja de jugar en casa porque ganaron 53 partidos, dos de ellos en Houston el mes pasado.

“Aunque tengan lesiones, no miramos a este equipo como si no fuera un buen equipo”, dijo Durant. “Tenemos que mostrarles el debido respeto como jugadores de la NBA y también en el partido. Tenemos que salir y respetar a estos chicos, porque pueden tener ese impacto si se lo permitimos.”

¿Quinto titular?

Udoka no quiso decir esta semana quién se unirá a Durant, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. y Amen Thompson como quinto titular de su equipo en esta serie. En la recta final, Udoka se ha alineado con Tari Eason, Josh Okogie y Reed Sheppard, dependiendo del partido. Okogie podría ser la mejor opción en esta serie por su defensa, pero está promediando sólo 4,5 puntos por partido, lo que le convierte en una opción menos deseable ofensivamente que Sheppard (13,5 puntos por partido) o Eason (10,5).

Golpea las tablas

Redick es consciente del dominio histórico de los Rockets como equipo reboteador, así que lo abordó desde el primer día de entrenamientos de esta semana sometiendo a los Lakers a ejercicios fundamentales de rebote y boxeo que recordaban a sus jugadores al instituto.

“Cuidar el baloncesto y boxear. Esa es la serie”, dijo Redick. “El esquema, el personal, obviamente son importantes. Pero si no cuidamos el balón y no boxeamos, no vamos a ganar la serie”.

Houston lideró la NBA en rebotes totales (48,1 por partido) y rebotes ofensivos (15,0), Esa habilidad impulsó gran parte de la producción ofensiva de los Rockets, mientras que los Lakers, obviamente, dependían de la brillantez de Doncic para una gran parte de su puntuación.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.