Phoenix. El entrenador de Golden State, Steve Kerr, está contemplando su futuro. El cuatro veces campeón de la NBA sugirió tras el final de la temporada de los Warriors que existe la posibilidad de que no vuelva con el club la próxima temporada.

“Puede que siga. Puede que no”, dijo Kerr después de que los Warriors perdieran en Phoenix y quedaran eliminados del torneo.

Compartió un abrazo con Stephen Curry y Draymond Green, las dos constantes del equipo en los títulos de los Warriors con Kerr, cerca del banquillo del equipo en los momentos finales del partido y pareció pronunciar las palabras “gracias”.

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"I don't know what's gonna happen next, but I love you guys to death." 💛



Steve Kerr's message to Steph and Draymond at the end of the Suns game 🥹 pic.twitter.com/78UfbFHXCm — NBA on Prime (@NBAonPrime) April 18, 2026

Kerr no quiso revelar lo que dijo en ese momento.

“No es asunto tuyo”, dijo sonriendo.

Green y Curry han dejado claro que le quieren de vuelta. El futuro de Kerr ha sido objeto de especulación durante algún tiempo, alimentada en parte por entrenar este año en la última temporada de su contrato existente. Los Warriors se perdieron los playoffs esta temporada por cuarta vez en los últimos siete años.

“Quiero que el entrenador esté contento. Quiero que esté entusiasmado con el trabajo. Quiero que crea que es el tipo adecuado para el trabajo”, dijo Curry. “Quiero que tenga la oportunidad de volver a disfrutar con lo que hace. Así que, signifique lo que signifique para él, ya sabes, el plan de cada uno es el suyo. Y no voy a intentar decirle a nadie lo que tiene que hacer. Él sabe lo que siento por él. Ni siquiera debería ser necesario decirlo”.

Añadió Green, cuando se le preguntó si podía imaginar a los Warriors sin Kerr en el banquillo: “No llevo bien los cambios. No me encanta. Así que no quiero pensar en ello. Espero que no sea así, pero ya veremos qué pasa”.

Kerr, de 60 años, acaba de terminar su duodécima temporada con los Warriors. Lleva 604-353 en ese periodo, llevó a Golden State a las Finales de la NBA en cada una de sus cinco primeras temporadas -y una vez desde entonces también- y guió a Estados Unidos al oro olímpico en los Juegos de París 2024.

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Su récord en playoffs de 104-48 es casi inigualable; entre los entrenadores con al menos 100 partidos de playoffs en su carrera, su porcentaje de victorias en playoffs de 0.684 sólo es superado -y por poco- por Phil Jackson, que llegó a 229-104 (.688).

Kerr dijo que se reunirá con el propietario de los Warriors, Joe Lacob, y con el director general, Mike Dunleavy, para trazar el camino a seguir. Sugirió que podría llegar en una semana o dos.

“Hablaremos de lo que sigue para los Warriors, de cuál es el plan para esta temporada baja”, dijo Kerr. “Y llegaremos a una decisión colaborativa sobre lo que sigue. No sé lo que va a pasar. Me sigue encantando entrenar. Pero lo entiendo. Todos estos trabajos tienen una fecha de caducidad. Hay una racha que pasa, y cuando la racha termina, a veces es el momento para la sangre nueva y nuevas ideas y todo eso”.

“Y, si ese es el caso, entonces no estaré más que agradecido por la oportunidad más increíble que cualquier persona pueda tener de entrenar a esta franquicia, delante de nuestros aficionados en la Bahía y de entrenar a Steph Curry, de entrenar a Dray y a todo el grupo”.

Kerr no quiso decir cuáles son algunos de los factores que podrían influir en su decisión, calificándolos de privados.

“Si está bien, está bien”, dijo Kerr. “Y si no lo es, no lo es”.

También habrá conversaciones con Curry; el mejor tirador de 3 puntos de la historia de la NBA, que acaba de terminar su 17ª temporada -todas con Golden State-, dijo que planea jugar durante “múltiples” temporadas después de ésta y que estaría interesado en una ampliación.

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“Será un verano ajetreado para los Warriors”, dijo Curry sonriendo.

Los Warriors tenían un balance de 37-45 esta temporada, en la que tuvieron que lidiar con las lesiones. El miércoles remontaron una desventaja de 13 puntos en el último cuarto para vencer a los Clippers de Los Ángeles y pasar a la final de la eliminatoria del viernes, pero se quedaron cortos ante los Suns.

Y ahora, los Warriors esperan a ver qué es lo siguiente.

“Ha sido una temporada muy dura, con lesiones y todo tipo de adversidades”, dijo Kerr. “Y lucharon, y lucharon toda la temporada. Siguieron adelante la otra noche para, ya sabes, continuar la temporada, para mostrar ese tipo de lucha. Y esta noche, simplemente no la tuvimos. Pero el deseo competitivo estaba ahí. Y estoy orgulloso del grupo por terminar la temporada de la forma correcta, luchando e intentando ganar todos los partidos”.

Kerr -que ganó cinco campeonatos como jugador, además de sus cuatro anillos como entrenador- ha hablado a menudo de su buena suerte dentro del juego. Jugó con Lute Olson en Arizona, con Michael Jordan y Scottie Pippen en Chicago, con David Robinson y Tim Duncan en San Antonio y con Jackson y Gregg Popovich como profesional.

Y entrenar a Curry -la mejor cara de una franquicia que he visto nunca, ha dicho- es otro honor, ha insistido Kerr.

“Lo único que he aprendido es que soy el tipo más afortunado de la historia de la NBA”, dijo Kerr.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.