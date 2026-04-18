Anaheim, California. En sólo cinco partidos como titular, la temporada de José Soriano con los Angels de Los Ángeles ha pasado de buena a genial, a histórica.

Soriano lanzó pelota de dos hits en la sexta entrada de la victoria de los Angels 8-0 sobre los Padres el viernes por la noche, poniendo fin a la racha de ocho victorias de San Diego con otra salida dominante del as dominicano diestro de Los Ángeles.

Soriano (5-0) tiene un ERA de 0.28 después de permitir sólo una carrera en sus primeras 32 2/3 entradas esta temporada. Lidera las Grandes Ligas con 39 ponches y sólo 11 hits, y está empatado con Aaron Ashby, de Milwaukee, en el primer puesto con cinco victorias.

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Salvo por ocasionales problemas de control, Soriano ha estado arrollando a todas las alineaciones a las que se enfrenta, y el jonrón de Drake Baldwin en la primera entrada para Atlanta el 6 de abril sigue siendo la única carrera que ha permitido en toda la temporada. Su racha de 17 entradas sin anotar es la segunda más larga en las mayores esta temporada, y los oponentes batean .104 contra su WHIP de 0.73, ambos los mejores del béisbol.

Is José Soriano the best pitcher in baseball right now?!



The @Angels starter has honed his stuff and @Plesac19 thinks he might be 👀 pic.twitter.com/9KRikEStKv — MLB Network (@MLBNetwork) April 18, 2026

“Es como un cuchillo caliente atravesando mantequilla”, dijo Jo Adell, bateador de los Angels. “Es una locura. Es realmente especial, y él es un talento especial. Siempre ha tenido lo necesario para competir a este nivel, y está haciendo lo que hace un as. Haga lo que haga, sigue haciéndolo”.

Y después de cinco salidas dominantes consecutivas, Soriano ha alcanzado una rara compañía.

El lanzador más reciente que permitió una carrera merecida o menos en cada una de sus cinco primeras salidas en una temporada con al menos 15 entradas totales lanzadas fue Fernando Valenzuela, de los Dodgers, en 1981, cuando ganó el premio NL Cy Young en su innovadora temporada de novato. Walter Johnson también lo hizo en 1913, y nadie más.

Soriano es también el único lanzador en la historia de las Grandes Ligas que ha jugado al menos cinco entradas cediendo una o menos carreras en contra y tres o menos hits en cada una de sus cinco primeras salidas de la temporada.

“Me siento con confianza para seguir lanzando así”, dijo Soriano. “Creo en mi receptor, y estamos en la misma página. Creo que eso es una gran parte de los resultados que estamos teniendo.”

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Si bien Soriano deslumbró a sus dos oponentes anteriores con salidas consecutivas de 10 ponches en 15 entradas combinadas para ganar el premio al Jugador de la Semana de la Liga Americana, en realidad no abrumó a la veterana alineación de los Padres.

San Diego hizo cuatro bases por bolas y obligó a Soriano a realizar 99 lanzamientos. Los Padres cargaron las bases en la tercera antes de Soriano consiguió Jackson Merrill a tierra, pero San Diego finalmente lo persiguió con un sencillo y una caminata con dos outs en el sexto.

“Lo que nos impresionó fue que tuvo que esforzarse un poco esta noche”, dijo el manager de los Angels, Kurt Suzuki. “Creo que es la madurez que muestra, donde está aprendiendo a lanzar - y digo esto a la ligera - sin su mejor material. Aprendió a navegar por una gran alineación allí sin su mejor material ... y fue bastante increíble. No se puede decir lo suficiente”.

Soriano tiene una bola rápida de 99 millas por hora y un sinker que se encuentra entre los mejores del béisbol, pero también está mezclando una curva que ha desconcertado a sus oponentes. La combinación ha sido demasiado para cualquier rival en sus cinco primeras salidas.

“Conociéndolo del pasado, uno siempre pensaba en el sinker de alto 90s, y entonces él entra rompiendo la bola curva”, dijo el manager de los Padres Craig Stammen. “Ese lanzamiento fue muy impresionante desde el banquillo. Dio problemas a nuestros chicos al principio. Es muy difícil dejar de lado ese lanzamiento, y complementa su sinker. Hizo un gran trabajo esta noche mezclando sus lanzamientos. ... Es un lanzador muy bueno”.