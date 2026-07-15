Las Vegas. La NBA pondrá en marcha algunas iniciativas internacionales coincidiendo con la final del Mundial de la FIFA en los próximos días, mientras se acerca el lanzamiento previsto de una nueva liga en Europa en algún momento del otoño de 2027.

El comisionado Adam Silver, al pronunciarse tras la reunión de la Junta de Gobernadores de la liga celebrada el martes por la noche, comentó que él y el comisionado adjunto Mark Tatum tienen previsto reunirse con varios grupos interesados en adquirir equipos que competirán en la nueva liga.

Y dado que muchas de esas partes interesadas se desplazarán a la zona de Nueva York para la final del Mundial del domingo, tenía sentido celebrar reuniones, señaló Silver.

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🏀 Adam Silver sobre la NBA Europa: "No estamos en el punto aún de ofertas vinculantes, las llamaría expresiones iniciales de interés con información financiera"



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“Hemos recibido un enorme interés por parte de numerosas ciudades europeas, incluidas algunas a las que ni siquiera les habíamos solicitado ofertas”, afirmó Silver. “Y hoy hemos informado a nuestro consejo de administración de que estamos ultimando esas ofertas para un primer grupo de ciudades”.

La NBA y la FIBA, el organismo rector mundial de este deporte, anunciaron el año pasado sus planes para impulsar una nueva liga europea, poniendo fin a años de especulaciones sobre cuándo o si se llevaría a cabo una iniciativa de este tipo. El plan sigue en pie para que la nueva liga se ponga en marcha dentro de poco más de un año.

“Las cosas están donde espero que estén”, afirmó Silver.

La NBA espera que la investigación sobre Leonard concluya este verano

La exhaustiva investigación sobre si los Clippers de Los Ángeles eludieron las normas del tope salarial relacionadas con un contrato de patrocinio entre Kawhi Leonard y un banco digital con sede en California —ahora en quiebra— que se promocionaba como respetuoso con el medio ambiente, sigue en marcha, y Silver ha afirmado que quiere que concluya en algún momento de este verano.

Ahora la situación se complica, ya que hay un traspaso acordado para enviar a Leonard, de los Clippers, a los Raptors de Toronto. Los equipos suspendieron ese traspaso la semana pasada a la espera del resultado de la investigación, y eso podría tardar semanas en resolverse.

Los equipos tomaron esa decisión y los problemas “eran bien conocidos por los equipos”, señaló Silver.

“Decidieron no vivir con esa incertidumbre”, añadió Silver.

La NBA recurrió a asesores externos —Wachtell Lipton, un bufete con sede en Nueva York— para llevar a cabo la investigación, y Silver afirmó que recibe informes periódicos del asesor jurídico general de la liga sobre determinados aspectos de la misma.

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“La investigación debe seguir su curso”, afirmó Silver.

La investigación, tal y como se detalla en los términos del convenio colectivo, podría dar lugar a sanciones que incluyen una multa considerable, la pérdida del capital del draft y, potencialmente, incluso la anulación del contrato de un jugador, si la liga determina que hubo una elusión deliberada de las normas sobre el tope salarial.

Actualización sobre la expansión a Seattle y Las Vegas

El proceso de la liga para decidir si se expandirá a Seattle, a Las Vegas, a una de las dos o a ambas ha continuado esta semana con múltiples conversaciones. Silver reiteró algo que ya ha dicho en varias ocasiones: que espera que se tome una decisión para finales de 2026.

Un puñado de posibles grupos de propietarios ha manifestado públicamente su interés.

“Algunos grupos han sido públicos”, dijo Silver. “La mayoría de los grupos no han sido públicos”.

Si se amplía la liga, el objetivo probable sería la temporada 2028-29.

Silver defiende el «segundo umbral» del convenio colectivo

Silver afirmó que cree que el convenio colectivo está funcionando tal y como se pretendía y defendió el “segundo umbral” (second apron), uno de los elementos relacionados con los salarios del acuerdo entre la liga y sus jugadores.

“Todo convenio colectivo es el resultado de una serie de compromisos”, afirmó Silver. “Y este también lo es, pero, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la competencia, esto está funcionando muy bien”.

El convenio colectivo actual incluye umbrales (aprons) —niveles salariales que, si se superan, limitan considerablemente las opciones de un equipo a la hora de fichar y traspasar jugadores—. Estos han sido objeto de críticas en los últimos días, y el recién nombrado director ejecutivo de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, David Kelly, ha afirmado que el sindicato luchará contra ello en el próximo convenio colectivo.

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“No estamos a favor del segundo umbral”, afirmó Kelly la semana pasada. “No propusimos el segundo umbral. Deberíamos haber hecho un mejor trabajo para oponernos al segundo umbral y, en el futuro, tendremos un sindicato mucho más unido y haremos un mejor trabajo para combatir un segundo umbral”.

Kelly respondía a una pregunta sobre algo que el veterano de la NBA Kyle Kuzma publicó en las redes sociales a principios de este mes. Kuzma afirmó que “el primer y el segundo umbral están empezando a actuar como un límite rígido sobre el valor de los jugadores, la continuidad de los equipos y los traspasos de jugadores”.

Está previsto que el actual convenio colectivo (CBA) siga vigente al menos hasta la temporada 2028-29. Y, para que conste, no todos los jugadores están indignados por cómo está funcionando el convenio.

“Gracias a Dios por los segundos umbrales y los primeros umbrales”, dijo la estrella de Houston, Kevin Durant, durante la temporada regular cuando le preguntaron por la racha de igualdad en la liga, en la que ocho franquicias distintas han ganado títulos en las últimas ocho temporadas.

Micky Arison, de Miami, presidirá la Junta de Gobernadores

El socio gerente principal del Miami Heat y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Micky Arison, fue elegido por unanimidad como el próximo presidente de la junta. Arison asumirá el cargo en la reunión de la junta de la liga que se celebrará en septiembre.

Arison —que cuenta con el segundo mandato más largo de todos los actuales presidentes de equipos de la NBA, con 31 años, y que lleva mucho tiempo siendo presidente del consejo de administración de Carnival Corporation— asumirá el cargo que el presidente saliente de Toronto, Larry Tanenbaum, ha ocupado desde septiembre de 2017.

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“Agradezco las casi tres décadas de liderazgo de Larry al frente de los Raptors y su compromiso para ayudar a guiar nuestra liga como presidente de la Junta de la NBA durante los últimos nueve años”, señaló Silver. “La dilatada trayectoria de Micky en la Junta, sus sólidas relaciones con sus compañeros propietarios de equipos y su profundo conocimiento de nuestro deporte y de nuestro negocio lo convierten en una elección excepcional para asumir este importante cargo de liderazgo”.

Tanenbaum agradeció a los propietarios de la liga su apoyo y deseó éxito a Arison.

“Espero colaborar estrechamente en este nuevo cargo con Adam, la oficina de la liga y mis compañeros gobernadores de los equipos para apoyar a nuestros equipos y jugadores, garantizando que sigamos ofreciendo experiencias emocionantes e inolvidables a nuestros aficionados”, declaró Arison.

Futuro del All-Star Game

Silver afirmó que espera tener una decisión sobre el formato del All-Star Game para el inicio de la temporada regular.

La liga probó un minitorneo entre Estados Unidos y el resto del mundo la temporada pasada, y en general tuvo buena acogida. Las conversaciones entre la liga y sus jugadores continúan sobre el formato y sobre si es necesario introducir ajustes.

“Creo que hemos empezado bien”, afirmó Silver.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.