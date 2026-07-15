Filadelfia. El presidente del sindicato de jugadores de las Grandes Ligas reprendió el martes a la dirección de la MLB por su campaña publicitaria a favor de un tope salarial, mientras que el comisionado Rob Manfred afirmó que la propuesta se elaboró en respuesta a los aficionados.

Bruce Meyer, que asumió el cargo cuando Tony Clark se vio obligado a dimitir en febrero, afirmó que el deporte estaba prosperando a pesar de las declaraciones de la Major League Baseball en las que se señalaba que se necesita un cambio radical.

“He observado en los últimos años cómo los propietarios y la oficina del comisionado intentan convencer a los aficionados —los consumidores de su producto— de que el producto no funciona", afirmó Meyer antes del All-Star Game.

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“Los supuestos gestores del deporte han dedicado una cantidad desmesurada de tiempo a intentar convencer a esos mismos aficionados de que no hay esperanza o de que no deberían tenerla, o de que el producto por el que están pagando para consumir en cifras récord está, de alguna manera, en crisis”, señaló Meyer, y añadió: “Creo que es perverso”.

La asistencia ha sido de una media de 29,230 espectadores esta temporada, lo que supone un aumento del 1.2 % con respecto a los 28,895 de las mismas fechas del año pasado. La MLB va camino de registrar su mayor asistencia desde 2017.

La directiva propuso en mayo un sistema de tope salarial, que los jugadores aseguran que nunca aceptarán. La MLB lanzó una campaña llamada Level the Field , en la que afirma que los aficionados apoyan un tope que incluya un mínimo.

“Para que este deporte alcance todo su potencial, debemos seguir abordando las preocupaciones de nuestros aficionados, especialmente aquellas que afectan a la esencia misma de lo que somos, es decir, el equilibrio competitivo”, afirmó Manfred en una sesión separada de preguntas y respuestas.

“Tenemos que asegurarnos de que los aficionados de los mercados al comienzo de la temporada tengan una expectativa realista de que su equipo tiene posibilidades de ganar”, añadió. “Creo que necesitamos un sistema en el que los aficionados, sobre todo en los mercados más pequeños, puedan tener cierta esperanza de que los jugadores fichados y formados por sus organizaciones puedan realmente quedarse allí a través del mercado de agentes libres y, sinceramente, creo que necesitamos un sistema en el que haya un mercado de agentes libres más sólido, de modo que, si no quieres ir a Nueva York o a Los Ángeles, tengas una oportunidad realista de conseguir un contrato viable como agente libre”.

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Los aficionados han acogido con agrado los cambios introducidos por la MLB en esta década, entre los que se incluyen la ampliación de los playoffs en 2022, un reloj de lanzamiento en 2023 y un sistema de apelaciones ante árbitros robóticos para las decisiones sobre la zona de strike este año.

“Hemos conseguido ese impulso escuchando a nuestros aficionados y llevando a cabo cambios que, francamente, la MLBPA no estaba dispuesta a hacer”, afirmó Manfred. “Esos cambios han dado sus frutos a la hora de generar ese impulso, y la mejor manera de perderlo es quedarse quieto”.

Ningún equipo de un mercado pequeño ha ganado la Serie Mundial desde los Royals de Kansas City en 2015. Los Dodgers de Los Ángeles, tras su segundo título consecutivo, contaban con una nómina inicial de 323.3 millones de dólares para su plantilla de 40 jugadores y un impuesto de 163.7 millones, lo que suma un total de 487.1 millones. Cleveland tuvo la nómina más baja, con 75.5 millones.

“Es un reto para la experiencia humana pedirle a un aficionado que piense que el extremo inferior de esa brecha tiene las mismas posibilidades de ganar que el superior”, dijo Manfred. “No hay duda, vale, de que en cualquier deporte no todos van a ganar una vez cada 30 o 32 años, dependiendo del número de equipos que haya, pero los datos en nuestro deporte son contundentes. Tu probabilidad de llegar a los playoffs si eres un equipo de un mercado más grande es drásticamente mayor, y tu probabilidad de avanzar a las rondas posteriores… esa ventaja crece con cada ronda".

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Meyer señaló que los sindicatos de jugadores de la NFL, la NBA y la NHL aceptaron los límites máximos bajo coacción.

“De una forma u otra, los doblegaron o los obligaron a aceptarlo”, comentó. “Creo que este sistema es perjudicial para los jugadores y lo sería también para las generaciones venideras”.

El contrato laboral de cinco años vence el 1 de diciembre y se espera que la directiva inicie de inmediato un cierre patronal, la décima interrupción laboral de este deporte desde 1972. No se han suspendido partidos desde que una huelga de siete meses y medio en 1994-95 provocó que se cancelara la Serie Mundial por primera vez en 90 años.

“Los equipos de todas las ligas pueden permitirse competir”, afirmó Meyer. “Muchos de ellos están optando por no hacerlo. Desde nuestro punto de vista, ese es el mayor problema del deporte en este momento”.

Meyer afirmó que los propietarios quieren un límite máximo para garantizar los beneficios y aumentar el valor de las franquicias, un sistema que calificó de “mediocridad subvencionada”.

“No lo quieren porque estén tan preocupados por los aficionados”, dijo. “Si estuvieran tan preocupados por los aficionados, escucharían a los aficionados de todo el mundo del béisbol que, literalmente, están coreando ‘Vendan el equipo’. Quieren que sus propietarios vendan el equipo porque consideran que no están compitiendo”.

Manfred no quiso comentar si creía que el presidente Donald Trump, quien ha manifestado su apoyo a un límite máximo, intentaría intervenir en la negociación.

“Sería tremendamente, tremendamente inapropiado que yo especulara sobre lo que el presidente de Estados Unidos podría hacer o no hacer en una situación hipotética”, afirmó.

Manfred defendió la campaña publicitaria de la MLB en apoyo de un tope salarial.

“A veces, la otra parte puede no ser del todo precisa o justa en cuanto a su versión de los hechos y a lo que está ocurriendo”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.