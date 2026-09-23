Las Cangrejeras de Santurce y las Gigantes de Carolina le regalaron a los fanáticos del Baloncesto Superior Nacional Femenino un partido con sabor a postemporada, donde las Cangrejeras se alzaron con la victoria 69-66.

Ambos quintetos guardaron lo mejor para los últimos segundos y preparon la escena para un final espectacular. Restando 2:42 de acción, Janelisse Marty llevó el balón de canasto a canasto y cuando llegó al área de la pintura, encontró solita a Teana Muldrow quien pudo convertir un canasto fácil que puso el marcador 65-64.

En la próxima posesión Alexis Whitfield falló un tiro al canasto, pero Joyner Holmes recuperó un rebote que convirtió en dos puntos para devolverle la ventaja a las Gigantes 66-65. Jugadas más tarde, las Cangrejeras continuaron moviendo el balón, hasta que llegó a la figura de Teana Muldrow quien metió un triple que despegó a las Cangrejeras en la pizarra 68-66.

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Pero Carolina no se dio por vencido y María Benítez intentó un triple que no encestó y que en el rebote la bola fue a parar afuera con .21 segundos, y el balón le correspondió a las Cangrejeras. Cuando Santurce pasó a su lado, las Gigantes agotaron sus recursos defensivos, lo que provocó que Allysyn Becki recibiera una falta personal. Ya en la línea de los suspiros, Becki encestó el primer intento y falló el segundo.

En esos momentos Carolina pudo recuperar el rebote para atacar el canasto. Pero fue entonces cuando la armadora Charity Harris se econtró con una defensa cerrada de las Cangrejeras que la hizo cometer un grave error en el pase y el mismo fue a parar fuera de las líneas. Ese turnover no le dio la oportunidad a las Gigantes para buscar un último intento, y las Cangrejeras pudieron sacar el balón para ponerle fin al partido y sacar una importante victoria 69-66.

Durante la primera mitad, las Gigantes de Carolina dominaron a las Cangrejeras de Santurce con marcador de 40-33. El ataque de las Gigantes estuvo encabezado por su capitana, Tayra Meléndez, quien marcó 12 puntos y recuperó 3 rebotes. A esta le hizo segunda voz, Grace Berger, quien lideró el esfuerzo ofensivo con 16 tantos, 4 rebotes y 4 asistencias. En el caso de las Cangrejeras, su jugadora más sobresaliente lo fue Shae Kelley, quien anotó 8 puntos y recuperó 8 rebotes y repartió cinco asistencias.

Al final del desafío, Santurce tuvo a Shae Kelley como su jugadora más destacada con 20 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. A esta le siguió Teana Muldrow con: 18 puntos y 10 rebotes. Por las Gigantes las mejores fueron: Tayra Meléndez con 20 tantos y rebotes y a esta le siguió: Grace Berger con 18 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias.

La acción del BSNF regresará hoy miércoles, 23 de septiembre con partidos entre: Caguas vs Moca, Juana Díaz vs Ponce, y Hatillo vs Isabela. Los juegos podrán ser vistos por YouTube y comenzarán a las 8:00 p.m.