Nueva York. El bateador de los Yankees, Aaron Judge, difícilmente podrá jugar en la serie de comodines tras recibir una inyección en la pantorrilla derecha, que le dolía, según indicó el martes el entrenador Aaron Boone.

Antes de que los Yankees se enfrentaran a los Rays en una doble jornada el martes, Boone informó de que Judge recibió una inyección de plasma con un contenido limitado de plaquetas durante el día de descanso del equipo el lunes, tras su regreso de Arizona.

“Tenemos previsto que no forme parte de eso, pero también estamos en esa época del año en la que, con las lesiones, se oye constantemente hablar de plazos: de dos a cuatro semanas, de cuatro a seis semanas”, afirmó Boone. “Ese margen existe por una razón y estamos en un momento del año en el que, obviamente, lo forzaríamos un poco si eso estuviera sobre la mesa, pero eso es dentro de una semana. No lo espero, pero tampoco lo descarto”.

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Lo más probable es que los Yankees se enfrenten a los Red Sox de Boston en la primera ronda de la postemporada. Boone no especificó la gravedad de la distensión, pero la describió como «moderada».

Judge podría ser convocado para el último partido de la temporada regular del domingo contra Baltimore, pero no tendrá mucha actividad en los próximos días.

Judge se lesionó la pantorrilla durante el partido del miércoles pasado en Minnesota. El ocho veces All-Star fue sustituido en la sexta entrada por un bateador suplente debido a molestias en la pierna y afirmó en ese momento que se trataba de una medida de precaución.

Boone señaló que los síntomas persistieron y que una resonancia magnética reveló la distensión.

Judge terminó con un balance de 23 de 4, 13 strikeouts y un extrabase en siete partidos tras regresar el 8 de septiembre de una fractura de costilla que lo mantuvo fuera de la alineación durante más de tres meses.

Este año batea con un promedio de .241, con 18 jonrones y 41 carreras impulsadas en tan solo 66 partidos. El 14 de septiembre conectó un jonrón de gran distancia en Minnesota y se perdió el partido siguiente antes de sufrir una distensión en la pantorrilla.

Los Yankees comenzaron el martes con un balance de 48-41 en los partidos que Judge se ha perdido y un balance de 41-25 en los que ha jugado. Nueva York también comenzó el martes a una derrota de quedar eliminada de la carrera por el título de la División Este de la Liga Americana, lo que implicaría una segunda serie consecutiva de comodines contra los Red Sox la próxima semana.

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“Hemos jugado gran parte del año sin él y, en general, lo hemos hecho bastante bien”, señaló Boone. “Así que los chicos ya están acostumbrados. Obviamente, siempre quieres contar con tu mejor jugador, pero entendemos que tenemos un trabajo que hacer y la expectativa de ganar. Creo que esa expectativa no cambia, esté él o no. Esperamos afrontar la serie sabiendo que podemos ganar a cualquiera cuando jugamos nuestro juego”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.