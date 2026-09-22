Kawhi Leonard y los Raptors de Toronto acordaron una prórroga de contrato de dos años que podría ascender a 115 millones de dólares si juega ambas temporadas, según informó el martes una persona con conocimiento de las negociaciones.

El segundo año del acuerdo, la temporada 2028-29, queda a discreción de Leonard, según la fuente, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Raptors aún no han anunciado que se haya cerrado el contrato.

ESPN fue el primero en informar sobre las condiciones, que posteriormente fueron confirmadas por The Toronto Star y otros medios.

Leonard, de 35 años, llevó a los Raptors al título de la NBA en 2019 y ahora ha firmado un nuevo contrato con un equipo que aspira a competir por otro campeonato. Viene de la temporada en la que más puntos ha anotado en toda su carrera: una media de 27,9 puntos con los Clippers de Los Ángeles en 65 partidos el año pasado.

PUBLICIDAD

Leonard ganará algo más de 50 millones de dólares esta temporada, el último año de su contrato actual. En general, se daba por hecho que los Raptors cerrarían un acuerdo para retener a Leonard —siete veces All-Star, dos veces campeón de la NBA y dos veces MVP de las Finales de la NBA— poco después de ficharlo en un traspaso con los Clippers.

Las partes acordaron ese traspaso a finales de junio, pero no lo completaron hasta principios de este mes, lo que retrasó el proceso debido a la investigación de la NBA sobre si los Clippers eludieron las normas del tope salarial en beneficio de Leonard. La NBA detectó cuatro acuerdos que infringían las normas de la liga, lo que supuso una suspensión de un año para el propietario de los Clippers, Steve Ballmer; la pérdida de cinco selecciones de primera ronda del draft; suspensiones para otros miembros del personal del equipo; y una multa de 30 millones de dólares.

Leonard ha sido sancionado con 700,000 dólares por la liga, pero no se enfrenta a ninguna suspensión.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.