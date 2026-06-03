Las Vegas. Nadie fuera de los cinco distritos de Nueva York y de sus suburbios consideraba a los Knicks como favoritos para ganar las Finales de la NBA durante la mayor parte de la temporada e incluso ya entrados los playoffs.

Y ahora están aquí, como uno de los dos equipos que quedan en pie.

Nueva York sigue sin ser el favorito, pero sólo por una ligera desventaja y la idea de poner fin a una sequía de 53 años sin campeonato ya no parece tan descabellada de cara a este miércoles, cuando comience las Finales contra San Antonio.

“Me gustan mucho los Knicks para ganar la serie. En lo fundamental, ahora mismo están causando muchos problemas”, afirmó Bruce Marshall, veterano analista de apuestas.

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Los apostadores están divididos, y cada equipo recibe aproximadamente el mismo volumen de apuestas en BetMGM Sportsbook y Caesars Sportsbook.

Los Spurs están en -210 para ganar la serie en BetMGM y en -185 en Caesars.

“Hay mucha gente que cree que ambos equipos tienen una muy buena oportunidad”, explicó David Lieberman, operador de la NBA en Caesars. “Ha sido sorprendentemente parejo. No hemos tenido ningún movimiento (significativo en la línea), y hasta ahora ha sido prácticamente 50-50”.

48 HOURS OUT FROM GAME 1 🚨🏆



Brunson and the Knicks. Wemby and the Spurs. The biggest stage in basketball.



🍿 New York: returns to NBA Finals for the first time since 1999 and seeks their first championship in 53 years



🍿 San Antonio: returns to NBA Finals for the first time… pic.twitter.com/GVjxL2voJl — NBA (@NBA) June 2, 2026

Vuelve el debate del óxido vs. el descanso

Mientras los Knicks descansaban y recargaban energías tras barrer a Cleveland el 25 de mayo, los Spurs necesitaron cinco días más para sentenciar sus finales de conferencia a siete partidos contra el campeón defensor Oklahoma City.

Si Nueva York aprovechó al máximo ese tiempo, los Knicks podrían ganar el primer partido y robar la ventaja de localía. Llegaron a las finales de conferencia ante Cleveland tras barrer a Filadelfia y después de que los Cavaliers tuvieron que disputar siete partidos ante Detroit.

Los Cavs parecían tener el control en el primer encuentro al tomar una ventaja de 22 puntos en el cuarto periodo antes de que los Knicks reaccionaran y ganaran en tiempo extra.

El Oeste es mejor, pero el Este podría tener al campeón

Después de quedar abajo 2-1 en la primera ronda de los playoffs ante Atlanta, Nueva York arrasó con el Este. Los Knicks han ganado 11 partidos seguidos por un margen promedio de 23,8 puntos.

Pero ¿podría la falta de competencia en el Este quedar evidenciada ante los Spurs? ¿O es que los Knicks eran así de buenos?

“Era bastante conocido y se decía que, básicamente, el ganador del Oeste iba a llevarse estas finales. Pero creo que esa narrativa ha cambiado en la percepción del público simplemente porque estos Knicks está jugando tan bien”, indicó Christian Cipollini, operador de apuestas deportivas de BetMGM. “Hay que pensar que este equipo de los Knicks tiene una oportunidad, porque los equipos malos no dominan de la manera en que ellos lo han hecho en las últimas series”.

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Apuestas al Más Valioso

Si ganan los Spurs, Victor Wembanyama casi con seguridad será elegido el Jugador Más Valioso de la Final. Es el favorito por -190 en BetMGM y -180 en Caesars.

Jalen Brunson de Nueva York es el siguiente con +200 y +185, respectivamente, y luego las probabilidades caen de manera considerable.

“Sería una sorpresa que alguien más lo hiciera (ganar el MVP). Pero estuvimos revisando algunos de los precios”, explicó Lieberman. “Hay algunas apuestas atractivas, quizá especulativas, que se pueden hacer por jugadores que han rendido bien recientemente”.

Uno de ellos podría ser el dominicano Karl-Anthony Towns de Nueva York, que está 22-1 (BetMGM) y 12-1 (Caesars) porque el entrenador Mike Brown a menudo pone el balón en sus manos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.