Los Atléticos de San Germán están en conversaciones adelantadas con el dirigente Eddie Casiano para alcanzar un nuevo acuerdo multianual que lo mantenga al frente de la franquicia en las próximas temporadas del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El contrato de Casiano con los Atléticos venció esta campaña, pero el apoderado José “Cheo” Rivera informó a Primera Hora que ambas partes tienen interés en continuar trabajando juntas y esperan que la renovación se concrete en cualquier momento.

“El cuerpo técnico regresa completo. El contrato de Eddie venció, pero se está renovando. Debe estar de vuelta (la próxima temporada). Eso se ha hablado anteriormente, lo que pasa es que estábamos esperando a que terminara la temporada. Lo importante es que Eddie regresa a los Atléticos”, dijo Rivera a este medio.

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“Nosotros nos reunimos semanalmente, lo que pasa es que esta semana tomamos unos días porque él iba a estar fuera. Yo hago una reunión de junta semanalmente, así que en cualquier momento eso se puede oficializar”, abundó.

Eddie Casiano cuenta con Manolo Cintrón como uno de sus asistentes en San Germán. ( José Raúl Santana / BSN )

Casiano fue contratado por los Atléticos en diciembre de 2021 con la llegada de Rivera y el grupo de comerciantes sangermeños que asumió la administración de la franquicia. El llamado “Monstruo Anaranjado” se quedó a dos victorias de conquistar el campeonato en su primer año bajo la dirección del exjugador, luego de caer ante los Vaqueros de Bayamón en la final de 2022.

Los Atléticos también fueron eliminados por los Vaqueros en la siguiente temporada, pero esta vez en la semifinal del torneo. San Germán no clasificó a la postemporada en 2024 ni en 2025, pero ponchó su boleto este año tras adueñarse de la primera posición de la Conferencia B con una marca de 21-13 en la fase regular.

Sin embargo, perdieron al refuerzo Montrezl Harrell en la recta final de la temporada y quedaron fuera de los playoffs a manos de los Leones de Ponce en la semifinal de la Conferencia B. Los Atléticos esperan poder repetir esta fórmula la próxima campaña, aunque están conscientes de que no son los únicos interesados en los servicios de Casiano.

Según fuentes de Primera Hora , Casiano es uno de los dirigentes que los Cangrejeros de Santurce contactaron para llenar la vacante que parece haber dejado David Rosario. No obstante, el apoderado de los Atléticos aseguró que la intención del otrora canastero es permanecer en San Germán, donde además de entrenador también funge como gerente general.

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“Nos hemos concentrado solamente en lo que son los Atléticos. Nos han llegado rumores, pero no les hemos prestado ningún tipo de importancia. Eso (de Santurce) no se está evaluando ni considerando porque esos no son los planes de él. Lo que pasa es que le dimos un espacio porque él ahora mismo está en algo familiar, pero ya nosotros nos reunimos y no hay nada que lo impida”, comentó Rivera.

¿Y el resto de los equipos?

Con Casiano encaminado a firmar un nuevo contrato con San Germán, Carlos González luce como el principal candidato para tomar las riendas de los Cangrejeros. El dirigente nacional renunció hace unas semanas a los Gigantes de Carolina-Canóvanas tras cuatro temporadas al mando del equipo.

Este diario supo que González también ha conversado con los Capitanes de Arecibo, quienes ya emprendieron la búsqueda de un nuevo técnico después de autorizar a Juan Cardona a explorar ofertas en el mercado. Cardona, por su parte, ya fue entrevistado por los Gigantes, al igual que otros entrenadores.