Milwaukee. El entrenador de los Bucks de Milwaukee, Doc Rivers, reiteró el viernes que su equipo no tiene planes de guardar a Giannis Antetokounmpo por el resto de la temporada, aunque la fecha de regreso del dos veces MVP de una distensión en la pantorrilla sigue siendo incierta.

Rivers habló sobre el tema durante la disponibilidad previa al partido de los Bucks un día después de que se cerrara el plazo de traspasos y Antetokounmpo permaneciera en Milwaukee. El futuro de Antetokounmpo había sido el centro de atención en toda la liga en las semanas previas a la fecha límite.

“Va a jugar cuando esté sano”, dijo Rivers antes de la victoria de los Bucks por 105-99 sobre los Indiana Pacers. “Sólo tenemos que asegurarnos de que está sano. Se está acercando. Está entrenando. Tiene buen aspecto. Yo diría que esperemos que más pronto que tarde”.

Los Bucks, duodécimos en la clasificación de la Conferencia Este, podrían mejorar su situación en el draft si siguen dando descanso a Antetokounmpo. Milwaukee elegirá en su propio puesto o en el de Nueva Orleans en la primera ronda, dependiendo de qué puesto sea menos favorable.

Milwaukee lleva 15-15 con Antetokounmpo y 6-14 sin él.

Antetokounmpo no ha jugado desde que se lesionó la pantorrilla derecha el 23 de enero. Antetokounmpo dijo la noche de la lesión que esperaba que le dijeran que se perdería de cuatro a seis semanas, aunque los Bucks no han especificado ningún calendario.

Tanto si Antetokounmpo juega como si no, su mera presencia tras la fecha límite de traspasos levantó el ánimo de los Bucks. Llevaban casi toda la temporada con la noticia de que su estrella estaba a punto de salir.

“Definitivamente aborda el elefante que teníamos en la habitación durante las últimas semanas, mes o así”, dijo el guardia Gary Harris. “Ahora es el momento de centrarnos y concentrarnos. Se acabaron los rumores, las especulaciones y todo eso”.

Milwaukee respondió el viernes ganando un tercer partido consecutivo por primera vez en toda la temporada.

Al cumplirse el plazo, Antetokounmpo publicó un post en las redes sociales con el mensaje: “Las leyendas no persiguen. Atraen”, acompañando un meme de la escena de la película “El lobo de Wall Street” en la que el personaje de Leonardo DiCaprio grita repetidamente: “No me voy”.

El alero de los Bucks Bobby Portis dijo que Antetokounmpo también le había enviado un emoji de un ciervo y un signo de 100 el jueves.

“Creo que fue un alivio”, dijo Rivers. “Pensé que el tuit de Giannis fue algo unificador para todos los jugadores también”.

Rivers se había mostrado firme durante toda la temporada al afirmar que las especulaciones en torno a la posible salida de Antetokounmpo eran exageradas.

“No paraba de decirlo, pero nadie quería oírlo”, dijo Rivers. “Creo que nunca vacilé sobre lo que iba a pasar. Me molestó porque se hablaba casi como si la gente estuviera intentando manifestarlo para que se fuera de Milwaukee. Pero me alegro de que se haya acabado”.

Sin embargo, en realidad no se ha acabado. La incertidumbre en torno al futuro de Antetokounmpo se ha retrasado un poco.

Antetokounmpo podría permanecer con los Bucks sólo unos meses más o durante años.

Se convierte en elegible para firmar una extensión de contrato de cuatro años por valor de hasta 275 millones de dólares en octubre. Antetokounmpo tiene un año restante en la extensión de tres años y 186 millones de dólares que firmó en 2023, aunque también tiene una opción de jugador de 62.8 millones de dólares para 2027-28.

Antetokounmpo ha dicho en repetidas ocasiones que le encanta jugar en Milwaukee, pero también ha hablado de lo mucho que quiere jugar en un equipo que esté comprometido a competir por campeonatos. En 2021 llevó a los Bucks a su primer título en medio siglo.

En los últimos años, Milwaukee ha realizado muchos movimientos destinados a alargar su ventana de campeonato, pero los Bucks han perdido en la primera ronda de los playoffs cada una de las tres últimas temporadas. Su lento comienzo esta temporada ha puesto en serio peligro su racha de nueve clasificaciones consecutivas para los playoffs.

La misión del director general Jon Horst es demostrar a Antetokounmpo que los Bucks pueden volver a la lucha por el título en poco tiempo si el nueve veces alero de la NBA se queda.

Horst lo ha hecho antes.

Antetokounmpo firmó una extensión de contrato en 2020 después de que los Bucks adquirieran a Jrue Holiday, un movimiento que impulsó a Milwaukee a su campeonato de 2021. Firmó otra extensión en 2023 después de que los Bucks hicieran otro movimiento taquillero para traer a Damian Lillard a Milwaukee.

Horst mostró su voluntad de ser creativo en la revisión de la lista de Milwaukee el verano pasado, cuando renunció al lesionado Lillard y estiró el dinero restante que los Bucks le debían en las próximas cinco temporadas para obtener la flexibilidad de tope para contratar a Myles Turner.

Horst se enfrenta ahora a un reto similar para mantener a Antetokounmpo en Milwaukee, ya que el futuro de la superestrella de 31 años se convertirá de nuevo en un tema dominante cuando llegue la temporada baja.

“Estar en un equipo con Giannis todos estos años, es como algo de cada año”, dijo Portis. “Sólo tienes que prepararte para ello. En cuanto llegue mayo, si se acaba nuestra temporada y cuando sea, volverá enseguida. No hay nada de lo que puedas huir, de verdad. Es lo que viene. Por ahora está apagado, pero se determinará más adelante, supongo. Los rumores, las narraciones, lo que sea, es un no parar”.

