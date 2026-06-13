San Antonio. Los Spurs van perdiendo por 3-1 en la Final de la NBA; se espera que miles de aficionados de los Knicks acudan a San Antonio para el quinto partido de la serie, que se disputará el sábado por la noche, y solo una remontada de proporciones históricas privaría ahora a Nueva York del título.

¿Están preocupados los aficionados de los Spurs? Quizás.

¿Siguen creyendo los aficionados de los Spurs? Por supuesto.

Entre los lemas del equipo se encuentra la frase “Por Vida”. Generaciones de aficionados de San Antonio han atesorado esas palabras a lo largo de las épocas que han marcado la historia del equipo, desde George Gervin hasta David Robinson, pasando por Tim Duncan y, ahora, Victor Wembanyama. E incluso ahora, con los Knicks a punto de ganar este campeonato, esas palabras siguen resonando con fuerza entre los aficionados de los Spurs.

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Nearly half of tickets purchased for Game 5 in San Antonio are from NY/NJ area codes. (via @TickPick)



Spurs really about to play a road elimination game in their own city. Wow. pic.twitter.com/wI6HIdsiju — Legion Hoops (@LegionHoops) June 12, 2026

“Sin lugar a dudas, siempre”, respondió Joe Michael Benavides, entrenador del equipo masculino de baloncesto del instituto Hebbronville —situado a unos 240 kilómetros de San Antonio—, cuando se le preguntó si seguía siendo seguidor de los Spurs.

No nos engañemos, hay muchos como Benavides. El Frost Bank Center vivirá un ambiente electrizante cuando los Spurs salgan a la cancha el sábado por la noche, con las gradas repletas de aficionados que habrán acudido al partido vestidos con los colores plateado y negro de San Antonio.

La cuestión es que también habrá mucho azul y naranja de Nueva York.

Hay algunos aficionados que han vendido sus entradas en el mercado secundario para el quinto partido. No está claro cuántos, pero con precios que superan los 1,500 dólares por entrada en las filas más altas y que alcanzan los 5,000 dólares o más en la zona inferior —una suma considerable, sin duda—, aunque solo sea una mínima parte de lo que pagaron los aficionados de los Knicks por los partidos 3 y 4—, es fácil entender por qué algunos poseedores de entradas están tomando decisiones de negocio en lugar de decisiones relacionadas con el baloncesto.

“Por supuesto que me molesta que los aficionados de los Spurs vendan sus entradas, pero si no pueden permitírselas, no hay nada que hacer”, dijo Rick Vela, conocido entre los seguidores de los Spurs como el “Bandido Enmascarado de San Antonio”. “Es una pena que los aficionados de los Knicks tengan que comprarlas, pero su pabellón es mucho peor con esos precios de las entradas”.

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El base de los Spurs, De’Aaron Fox, lo tiene claro.

“La gente está ganando dinero”, dijo Fox. “Es la economía en la que vivimos. Es el mundo en el que vivimos. ¿Me molesta? No. ¿Lo entiendo? Claro. No creo que eso cambie lo que ocurre en la cancha".

La afición de San Antonio no es precisamente de las que se rinden fácilmente. La ciudad ha celebrado cinco títulos de la NBA y ha logrado una racha récord de 22 participaciones consecutivas en los playoffs bajo la dirección del entrenador Gregg Popovich, miembro del Salón de la Fama, pero los seguidores de los Spurs también han sufrido durante décadas.

Fue una gran decepción haber desperdiciado una ventaja de 3-1 frente a los entonces Washington Bullets en las finales de la Conferencia Este de 1979. Mencionar el tiro en suspensión de Derek Fisher a 0.4 segundos del final del quinto partido, que ayudó a los Los Angeles Lakers a ganar las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA de 2004, es arriesgado en esta ciudad; tendrá el mismo efecto que decir: “No me gustan los sombreros de vaquero”. Y el dolor de la noche del miércoles tampoco ha remitido, después de que los Spurs desperdiciaran una ventaja de 29 puntos al perder por 107-106 ante los Knicks en el cuarto partido.

Los Spurs son el único equipo profesional importante de la ciudad. Aquí no hay Yankees, ni Mets, ni Nets, ni Rangers, ni Islanders, ni Devils, ni Liberty, ni NYCFC, ni Red Bulls. Los Spurs lo son todo para San Antonio.

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“Siguen estando ahí para nosotros”, dijo René González, que sigue luciendo con orgullo una bandera de los Spurs en su camioneta. “Siguen uniendo a esta comunidad”.

Quienes piensen que ir perdiendo por 3-1 en la Final de la NBA va a desanimar a los aficionados de los Spurs, quizá reciban una respuesta de dos palabras en San Antonio.

¿Estás loco?

Estás loco.

“Durante todo el año, estos chicos han demostrado que todos se equivocaban”, afirmó Raylyn Boyson, miembro del grupo de superfans de los Spurs, The Jackals, una iniciativa que surgió de una idea de Wembanyama para que los aficionados de San Antonio imitaran lo que ocurre en los partidos de su Europa natal. “No hay razón para dejar de creer. Si alguien va a desafiar todas las probabilidades, es este grupo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.