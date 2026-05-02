Orlando, Florida. Cade Cunningham anotó 32 puntos y los Pistons de Detroit, primeros sembrados, lograron una increíble remontada el viernes por la noche, borrando un déficit de 24 puntos y venciendo al Magic de Orlando por 93-79 para forzar un Juego 7 en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Detroit perdía por 22 en el descanso y la ventaja de Orlando llegó a ser de 62-38 al principio del tercer cuarto. Los Magic parecían absolutamente preparados para convertirse en el séptimo cabeza de serie nº 8 que elimina a un cabeza de serie nº 1 en primera ronda.

PUBLICIDAD

Y entonces todo se torció para Orlando. Todo.

“Detroit grit”, dijo Cunningham. “De eso hemos estado hablando todo el año”.

El Magic se convirtió en el primer equipo desde 1996-97 -cuando las jugadas empezaron a seguirse digitalmente- en perder en casa tras ir ganando por al menos 24 puntos con opciones de ganar una serie.

Ese número, y muchos otros, fueron simplemente desconcertantes. Orlando falló 23 tiros de campo consecutivos, Detroit encadenó una racha de 35-5 y, de repente, la historia del partido -y muy posiblemente de la serie- cambió radicalmente.

“Nos tomamos cada posesión a la vez, tanto ofensiva como defensivamente, e intentamos hacerlo lo mejor posible en cada una de ellas”, dijo el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff. “Cada acción de proyección, cada rebote, todas las pequeñas cosas. Salimos y nos centramos en eso. Y nos pusimos en posición de ganar”.

Tobias Harris anotó 22 puntos para Detroit, que jugará el séptimo partido el domingo. Paolo Banchero y Desmond Bane anotaron 17 cada uno para Orlando, que ahora está 0-2 en oportunidades de cierre en esta serie y estaba de nuevo sin el alero lesionado Franz Wagner.

El primer cuarto fue de ida y vuelta, con Detroit ganando 26-25 tras esos 12 minutos iniciales.

El segundo cuarto: Magic 35, Pistons 12.

Orlando superó a los Pistons 17-0 desde la línea de 3 puntos y la línea de tiros libres en ese cuarto, mantuvo a Detroit en 2 de 11 en tiros durante los primeros 5:48 del periodo y se llevó una ventaja de 60-38 al descanso.

PUBLICIDAD

La ventaja de 22 puntos al descanso fue la cuarta mayor de un cabeza de serie nº 8 sobre un cabeza de serie nº 1 en este formato. Y nunca se había dado el caso de que un cabeza de serie nº 8 -al menos en la era de las retransmisiones, que comenzó en 1996-97- superara a un cabeza de serie nº 1 por 23 o más puntos en ningún cuarto de un partido de playoffs.

Parecía terminado. Pero no. Porque el tercer cuarto: Pistons 24, Magic 11.

“Cuando las cosas se tuercen, la gente se divide. Y este grupo hace lo contrario”, dijo el escolta de los Pistons Duncan Robinson. “Encuentra la manera de unirse. Hay mucho orgullo en ese vestuario, que no quiere irse así”.

El tono estaba preparado para una remontada -una épica- y cuando terminó la noche los que se quedaron en el Kia Center de Orlando abuchearon mientras se marchaban posiblemente por última vez esta temporada.

“Tenemos que hacerlo por las malas”, dijo el entrenador de los Magic, Jamahl Mosley.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.