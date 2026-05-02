Houston. Cuando los principales anotadores Luka Doncic y Austin Reaves se lesionaron en un partido el 2 de abril, el entrenador JJ Redick admitió que las cosas se veían sombrías para Los Angeles Lakers.

Pero en lugar de compadecerse de sí mismos, los Lakers se unieron para luchar contra la adversidad y vencer a los Houston Rockets en seis partidos para enfrentarse a Oklahoma City, cabeza de serie, en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Los Ángeles ha pasado a la segunda ronda por primera vez desde 2023, cuando cayó ante Denver en la final del Oeste.

LEBRON DELIVERED IN THE SERIES-CLINCHING WIN!



👑 28 PTS

👑 7 REB

👑 8 AST



Lakers will face the Thunder in Round 2 of the NBA Playoffs presented by @Google 🍿 pic.twitter.com/SaqnmY3LP1 — NBA (@NBA) May 2, 2026

LeBron James anotó 28 puntos en el sexto partido el viernes por la noche y los Lakers utilizaron una defensa tenaz para mantener a los Rockets con el menor número de puntos de la temporada en la victoria por 98-78.

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“Habla de su grandeza”, dijo Redick. “Para mí, ha tenido la mejor carrera de todos los jugadores de la NBA. Puedes discutir todo lo que quieras y realmente no me importa postular sobre quién es el más grande de todos los tiempos, pero él es uno de, si no el más grande de todos los tiempos.”

“Y que lo vuelva a hacer y responda al timbre de nuevo, es realmente... desconcertante en cierto modo”, continuó Redick.

Los Ángeles llegó a tener una ventaja de 3-0 en la serie antes de perder dos partidos para forzar el sexto partido en Houston contra un equipo de los Rockets que no pudo contar con Kevin Durant durante cinco de los seis partidos.

Los Lakers jugaron toda la serie sin Doncic, pero Reaves regresó en los dos últimos partidos para ayudarles a avanzar.

Había una posibilidad de que su serie con los Thunder hubiera empezado el domingo. Pero el primer partido se aplazó hasta el martes por la noche, cuando los Raptors vencieron a los Cavaliers por 112-110 en la prórroga gracias a un triple de RJ Barrett en los últimos segundos que forzó el séptimo partido.

“Gracias a Toronto”, dijo James. “Gracias, RJ Barrett. Te lo agradezco. No había visto un tiro en Toronto así desde Kawhi (Leonard)”.

James, de 41 años, estaba encantado de tener un par de días más para descansar y recuperarse tras promediar 38.5 minutos por partido con su equipo, plagado de lesiones, en esta serie.

“Claro que sí”, dijo. “Ahora puedo ir al campo de golf. En eso estoy pensando”.

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Dijo que empezaría a profundizar en la preparación para los Thunder el domingo.

“Es el campeón defensor”, dijo. “Así que es una tarea difícil”.

Y los Thunder estarán muy descansados después de haber barrido a Phoenix el lunes por la noche.

Redick reconoció el liderazgo no sólo de James, sino también del veterano Marcus Smart, por ayudar a estabilizar a su equipo tras las lesiones de Doncic y Reaves, que se combinaron para promediar más de 56 puntos en la temporada regular.

“Que nos dieran por perdidos hace unas semanas y ganar una serie de playoffs es algo muy grande”, dijo Redick. “Y sólo habla del carácter de nuestro equipo y de los líderes de nuestro equipo que no soltaron la cuerda”.

Smart, que está en su primera temporada con los Lakers, está muy orgulloso de que los Lakers hayan luchado contra las lesiones para ganar esta serie. Y cree que esa unión les ayudará en su carrera hacia la postemporada.

“Significa todo”, afirmó. “Demuestra nuestra resistencia y la creencia de que tenemos a nuestro siguiente hombre... y simplemente demuestra que no importa lo mermados que estemos, siempre vamos a salir ahí fuera a competir y a darlo todo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.