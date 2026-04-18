Cleveland. Donovan Mitchell anotó 32 puntos, Max Strus tuvo 24 desde la banca y los Cavaliers de Cleveland derrotaron a los Raptors de Toronto 126-113 el sábado en el Juego 1 de su serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este.

James Harden anotó 22 puntos y repartió 10 asistencias, mientras que Evan Mobley sumó 17 y siete rebotes para Cleveland, cuarto cabeza de serie, que recibirá el segundo partido el lunes por la noche.

Mitchell ha anotado al menos 30 puntos en nueve aperturas de serie consecutivas, récord de la NBA.

RJ Barrett anotó 24 puntos y Scottie Barnes 21 para los Raptors, que jugaban su primer partido de playoffs desde 2022. Toronto no pudo contar con el base Immanuel Quickley por una leve distensión en el isquiotibial derecho.

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Jamal Shead fue titular en lugar de Quickley y anotó 17 puntos, incluidos cinco triples.

La canasta de 3 puntos de Barrett acercó a los Raptors a 45-41 antes de que Cleveland abriera el marcador con una racha de 27-9 en los últimos 1:11 del segundo cuarto y los primeros siete minutos del tercero.

Strus anotó 11 puntos durante la racha e hizo sus tres triples, mientras que los Cavaliers hicieron 10 de 16 desde el suelo, incluyendo 5 de 8 más allá del arco.

La mayor ventaja de Cleveland fue de 24 puntos (100-76) gracias a un triple de Sam Merrill a los 13 segundos del último cuarto.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.