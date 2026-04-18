Los Poetas de Juana Díaz se convirtieron ayer viernes en el primer equipo que asegura el liderato seccional en la temporada 2026, al imponerse con resultado 5-3 sobre los Potros de Santa Isabel en la continuación de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Juana Díaz, primer clasificado a la postemporada 2026 en la sección Sur, fue uno de los dos equipos que quedó fuera de contienda en la fase regular de 2025, por lo que su historia representa el mayor progreso de su división esta temporada.

El lanzador Christian Velázquez trabajó cinco entradas con dos carreras permitidas, una de ellas inmerecida, para apuntarse la victoria. Los relevistas Sebastián Martínez, Alejandro Torres y John Aponte completaron la labor monticular. Aponte lanzó el último episodio para acreditarse el salvamento.

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Jadiel Sánchez y Carlos Sánchez desaparecieron la bola del estadio Luis Guillermo Moreno por Juana Díaz. Es la primera vez desde 2019 que los Poetas aseguran el primer lugar del Sur.

En la misma sección, los Maratonistas de Coamo dejaron atrás una cadena de seis derrotas al blanquear 9-0 a los Cachorros de Ponce. Los coameños combinaron en la loma a Joseph López, Roberto Sánchez y Arnaldo Ortiz.

En la Metro, los Guardianes de Dorado aseguraron su clasificación al vencer 5-4 a los Gigantes de Carolina con tres entradas en cero del relevista Félix Arroyo y jonrones de Edgar Corcino y Joseph Monge.

En el Este, los Cariduros de Fajardo combinaron a Miguel Fontánez y Freddy García para blanquear 7-0 a los Halcones de Gurabo. Fontánez lanzó siete entradas con ocho ponches, permitió apenas dos hits y se llevó la victoria. Miguel Velázquez conectó un jonrón y remolcó dos carreras.

En otro resultado, los Cocoteros de Loíza desplazaron a los Guerrilleros de Río Grande del cuarto lugar de la sección al imponerse 11-5. Arnaldo Lanzó y Rubén López empujaron tres carreras cada uno.

En la Central, los Toritos de Cayey sumaron su quinta victoria consecutiva al dominar con contundente blanqueada 13-0 a los Bravos de Cidra. El zurdo José Carlos Burgos lanzó los primeros cinco episodios, seguido por tres entradas de Héctor Jobiel Pérez y una de Rafael Díaz. Kevin Luciano conectó doblete y jonrón, con seis carreras remolcadas.

Mientras, los Próceres de Barranquitas continuaron en carrera al pintar de blanco 2-0 a los Criollos de Caguas con 6.1 entradas de Jan Osorio, quien fue el lanzador ganador. En relevo trabajaron Alex Valcárcel y Christian Ortiz, quien se apuntó el salvamento.

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En el Norte, los Tigres de Hatillo superaron 7-5 a los líderes Arenosos de Camuy. Jay Feliciano conectó un cuadrangular y remolcó dos carreras. Jonathan Pacheco lanzó tres entradas en relevo para ganar el juego y Jaime Ayende consiguió el salvamento.

Además, los Montañeses de Utuado volvieron a dar señales de vida al blanquear 3-0 a los Industriales de Barceloneta con gran labor monticular de Raúl Morales y Jedriel Rosado. Alan Marrero sacudió un cuadrangular y empujó las tres anotaciones.

Por su parte, los Titanes de Florida apabullaron 14-3 a los Atenienses de Manatí con seis entradas y una carrera permitida de Christopher Pérez, cinco carreras remolcadas de Gaby Ayala y un jonrón de Daniel Figueroa. Ese resultado le dio la clasificación a la postemporada a los Arenosos de Camuy, primer equipo con pase asegurado en su sección.

Fueron suspendidos por lluvia los juegos Sabana Grande en Lajas, Aibonito en Comerío, Yabucoa en Maunabo, Peñuelas en Cabo Rojo, Patillas en San Lorenzo, Vega Baja en Vega Alta, Las Piedras en Juncos, Hormigueros en Añasco, Aguadilla en San Sebastián y Cataño en Guaynabo.

Juegos para hoy sábado (7:30 p.m.)