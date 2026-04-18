Las Criollas de Caguas quedaron a una victoria de avanzar a la Serie Final de la Liga de Voleibol Superior Femenina al imponerse el viernes en sets corridos sobre las Leonas de Ponce, con parciales de 28-26, 25-21 y 25-20, para tomar ventaja 3-2 en la Serie Semifinal B.

El conjunto cagüeño defendió por tercera ocasión consecutiva su cancha, el coliseo Roger Mendoza Vidal, y respondió luego de caer en cinco parciales el jueves en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

El primer set marcó el tono del encuentro. Ambos equipos intercambiaron puntos de forma constante desde el 18-18 hasta el 26-26, antes de que Caguas asegurara la manga en tiempo extra tras un servicio fuera de Claire Chaussee y un bloqueo de Diana Carolina Reyes sobre Nataly García.

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A partir de ahí, las Criollas tomaron control del partido. En el segundo parcial dominaron los tiempos técnicos y mantuvieron ventaja sostenida. En el tercero, un remate de Temi Thomas Ailara colocó el marcador 21-17, encaminando a las locales hacia el triunfo.

Caguas alcanzó el punto de set 24-20 luego de tres fallos ofensivos de Ponce, y Alba Hernández selló la victoria con un bloqueo sobre Abigail Akey Hansen.

Las Criollas dominaron en bloqueos (7-5) y servicios directos (3-2), mientras que las Leonas superaron a sus rivales en ataques (41-38), defensas (50-49), pases (46-35) y asistencias (14-8).

Genesis Collazo lideró la ofensiva de Caguas con 12 puntos, seguida por Jenaisya Moore con 11 y Temi Thomas Ailara con 10. Por Ponce, Claire Chaussee anotó 14 unidades y Sherridan Atkinson agregó 11.

La serie continuará el domingo con el sexto partido en Ponce.

En la otra semifinal, las Cangrejeras de Santurce dominan 3-0 a las Valencianas de Juncos. El cuarto encuentro se jugará el sábado en la cancha Rafael G. Amalbert.