Santo Domingo, República Dominica. La Selección Nacional de baloncesto femenino Sub-20 comenzó con autoridad su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al imponerse este sábado por 63-35 frente a Nicaragua en el Arena Banreservas, ubicado en el Centro Olímpico Juan Puablo Duarte.

El quinteto puertorriqueño dominó el partido de principio a fin y limitó a Nicaragua a un solo periodo de doble dígito, cuando anotó 10 puntos en el último parcial.

Las boricuas descansarán el domingo antes de regresar a la acción el lunes, cuando se medirán a Panamá en su segundo compromiso del Grupo A.

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En otros resultados, las representaciones puertorriqueñas de voleibol de playa también comenzaron con el pie derecho en el Malecón Deportivo.

En la rama masculina, William Figueroa y Daniel Rivera derrotaron con facilidad a los hondureños Jairo Gálvez y Servin Reyes por parciales de 21-10 y 21-4, en un partido correspondiente al Grupo C.

La dupla boricua también tendrá jornada de descanso el domingo y volverá a competir el lunes frente a Elkreen Morton y Zendai Richards, de Saint Kitts y Nevis.

Por su parte, Allanis Navas y María González comenzaron su defensa del oro de San Salvador 2023 con victoria por dos parciales ante Karine Francois y Carole Herve, de Martinica, dentro del Grupo B. Los marcadores ganadores fueron 21-6 y 21-6.

Las puertorriqueñas regresarán a la arena este domingo para enfrentar a Shajunee Gumbs y Jontelle Hensley, de Saint Kitts y Nevis.

En el ciclismo de ruta, el boricua Abner González concluyó en la séptima posición con un tiempo de 50:13.17.

La medalla de oro fue para el colombiano Walter Varga, quien cronometró 47:13.46. La plata y el bronce quedaron en manos de los mexicanos Edgar Cadena (48:59.68) y Sebastián Ruiz (49:07.07), respectivamente.