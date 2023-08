Lo único que no creció en el BSN este año fue la altura de los canastos, porque por regla estos deben estar a 10 pies, y lo único que no engordó fue el balón, porque éste tiene una presión de aire estándar que no se infló a la par de las finanzas o la inversión.

Lo demás, desde la boletería, que casi alcanzó 1 millón en taquillas vendidas (superó el millón con los boletos de cortesía) en toda la temporada, la audiencia, y hasta la empleomanía y la venta de auspicios aumentó y pone en una posición favorable al presidente del BSN, Ricardo Dalmau, quien negociar actualmente la renovación de su contrato por cuatro años más con la Junta de Apoderados de la liga.

Dalmau, cuyo contrato de cuatro años finaliza próximamente, dijo que ya ha tenido conversaciones con los apoderados, que son su equipo de trabajo y también responsables del crecimiento, a los efectos de seguir la relación de presidente-apoderados para fortalecer el crecimiento de la Liga.

“Entré en septiembre del 2019 y ya se cumplen los cuatro años. Y ya estamos dialogando. Se estará dando información de esa posición y de cómo lo vamos a ir trabajando. Siento un respeto por el compromiso de estos apoderados. Han metido mano desde el día uno, desde el burbuja. El trabajo año tras años, su esfuerzo para seguir mejorando hay que reconocerlo. Eso hace que haya una continuidad de trabajo y que sea más favorable”, dijo.

El BSN se fue a otro nivel en el 2023, según las estadísticas que ofrece la propia liga. ( Nahira Montcourt )

Dalmau calcula que en los próximos meses el BSN anunciará el resultado de dichas negociaciones sobre su posición.

Mientras, anunció que el BSN vendió 990,298 boletos de entrada a los juegos de la temporada y postemporada, los que se expandieron desde febrero a julio y por casi 500 partidos.

“Estuvimos ahí, agarrando el millón de fanáticos”, redondeó Dalmau sobre la venta total y la que no incluye las miles de personas que se reunieron para ver los partidos en las afueras de las canchas y coliseos en donde se celebraron los partidos del BSN.

“En tiempos recientes eso es un récord. Definitivamente”, abundó Dalmau en base a la data a la mano durante su periodo de presidencia. “Hemos más que duplicado la cantidad que se registró en el 2019. En el 2021 registramos 800,000. Y en el 2022 fueron 860,000. Ha sido un aumento bien significativo”.

El crecimiento es natural porque en el 2023 hubo más equipos que, por ejemplo, en el 2019. También es un crecimiento calculado por el trabajo de mercadeo del producto del BSN y de los propios equipos que vendieron a sus equipos a la fanaticada latente y de pueblos adyacentes, dijo Dalmau. Además, el BSN tiene una cadena nacional como Telemundo transmitiendo los partidos.

Dalmau dijo que el BSN tiene contratado a alrededor de 40 profesionales trabajando con la comunicación de los equipos hacia los fanáticos en las distintas plataformas de redes sociales y livestreams. Además, dio créditos a las seis personas que trabajan en su oficina.

La audiencia de los juegos también aumentó. No comparó las estadísticas de audiencias con años anteriores o dio números exactos. El BSN ya había publicado la pasada semana, durante o cercano a la serie final entre los Vaqueros de Bayamón y los campeones Gigantes de Carolina, que las audiencias de dos partidos de la serie final registraron los mejores ratings en la televisión nacional en esos días particulres.

El BSN dominó la TV local desde su transmisión en Punto2. El cuarto capítulo de La Final Brava 2023 entre Vaqueros y Gigantes se celebró en la noche del lunes con un lleno total en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina🔥🏀 #LaLigaMásDuraDelCaribe https://t.co/hWtn3QUteG — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) July 25, 2023

Sí dijo que el crecimiento fue espectacular e extensivo al mercado internacional.

“Fue espectacular. Los ratings fueron espectaculares. Espectacular el dominio en el bloque de mujeres de 18 a 49 años. Terminamos liderando la televisión puertorriqueña. En redes sociales igual. Hubo juegos de 65,000 personas viendo el juego a la misma vez (en YouTube) y 320 views en total. El crecimiento es palpable en esa plataforma. Al BSN se le vio en Suramérica; te escriben, tú los ves”, dijo.