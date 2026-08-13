Sacramento, California. Russell Westbrook , líder histórico de la NBA en triples-dobles y MVP de 2017, anunció el miércoles su retiro tras 18 temporadas, durante las cuales fue seleccionado para el equipo del 75 aniversario de la liga.

El dos veces campeón de anotación compartió su decisión en las redes sociales en una publicación que incluía un video narrado por el actor Michael B. Jordan, en el que el base no pronuncia ni una palabra.

“A veces ni siquiera te das cuenta de que ya has visto el final”, escribió Westbrook. “Tenías que estar allí. Y ahora se acabó”.

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Westbrook fue la cuarta selección del draft de 2008 procedente de UCLA por los SuperSonics de Seattle, justo antes de que se mudaran a Oklahoma City. Jugó sus primeras 11 temporadas con los Thunder y la temporada pasada militó en los Kings de Sacramento.

Westbrook lideró la NBA en asistencias tres veces y fue elegido dos veces Jugador Más Valioso del Partido de las Estrellas. Ganó una medalla de oro olímpica en los Juegos de Londres 2012.

Westbrook se retira con 209 triples-dobles, el último el 15 de marzo. Nikola Jokic ocupa el segundo lugar en esa categoría con 198 al inicio de esta temporada. Westbrook también ostenta el récord de la NBA de más triples-dobles en una temporada con 42 en 2016-17, cuando obtuvo su único premio MVP.

El gerente general de los Thunder, Sam Presti, calificó a Westbrook como “el competidor por excelencia”.

“Su convicción y su valentía inquebrantable ayudaron a sentar las bases de nuestra organización desde el primer día en 2008, y desde entonces ha fortalecido la confianza e inspirado a nuestra comunidad”, declaró Presti en un comunicado. “Russell tendrá tanto éxito en su vida después del baloncesto como lo tuvo durante su carrera, porque sus cualidades y talentos perduran. Su impacto en nuestra comunidad aún se siente hoy, y se le aprecia tanto por su dedicación como por su talento”.

Westbrook promedió cifras de dos dígitos tanto en puntos como en asistencias en cinco de las seis temporadas que comenzaron en la temporada 2015-16.

Westbrook también jugó para Houston, Washington, los Lakers y los Clippers, dividiendo la temporada 2022-23 entre los equipos de Los Ángeles y Denver.

La temporada pasada, Westbrook fue titular en 58 de los 64 partidos que disputó con Sacramento. Promedió 15.2 puntos y 6.7 asistencias.