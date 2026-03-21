LeBron James podría estar quedándose sin récords que perseguir.

Ya ha conseguido muchas: más puntos anotados, más temporadas jugadas, más minutos jugados, más selecciones para el All-NBA, más selecciones para el All-Star, más tiros de campo anotados, más tiros de campo intentados, más partidos de playoffs, más puntos en playoffs, más ganancias en su carrera... James tiene todas esas marcas, y probablemente muchas más.

Y esa lista ni siquiera incluye las que Austin Reaves, compañero de equipo de James en Los Ángeles Lakers, añade al recuento: categorías muy matizadas y quizá inventadas como las de mayor número de zapatillas usadas y mayor número de cordones utilizados.

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“Cada día dice una nueva estadística sobre mí”, dijo James.

James podría hacerse con su próximo récord el sábado por la noche, cuando está previsto que dispute el partido de temporada regular número 1.612 de su carrera, empatando con Robert Parish como el jugador con más partidos en la historia de la NBA.

🚨 LeBron will tie the NBA record for games played tonight 🚨



Robert Parish — 1,611

LeBron James — 1,611 pic.twitter.com/QGl1ZAG6dP — LakeShowYo (@LakeShowYo) March 19, 2026

Es un homenaje evidente a la longevidad de James. Está en su 23ª temporada, una más que el récord anterior de Vince Carter. Hasta el sábado, había 79 jugadores que habían disputado minutos en la NBA esta temporada y que ni siquiera habían nacido cuando James jugó su primer partido en la liga, el 29 de octubre de 2003.

“No es que me ponga a anotar cosas y a mirar el libro de récords y decir: ‘Voy a conseguir eso, voy a conseguir eso, voy a conseguir eso’. Simplemente sucedió”, dijo James. “No estaba en la lista de cosas que quería conseguir”.

Todo lo que hace ahora sube el listón. Cada punto que anota, cada tiro que lanza, cada partido que juega, amplía un poco más la distancia que le separa de los demás en las listas de estadísticas. Ha cumplido todos los grandes objetivos de su lista de deseos al entrar en la liga -cuatro títulos de la NBA se encargaron de ello-, pero también saborea los galardones que le han llegado en los últimos años.

“En algún momento quise ser el mejor jugador de esta liga”, dijo James. “Quería ser uno de los más grandes, si no el más grande, que jamás haya jugado a este deporte. Quería ser campeón de la NBA. Quería ganar el premio al novato del año, participar en el All-Star, ganar una medalla de oro, ganar el MVP... Ésas eran algunas de mis metas. Pero algunas de las cosas que han sucedido en el transcurso de los últimos años han sido superguays”.

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Los registros que James tiene

Un desglose de algunos de los récords de la NBA que James posee en este momento:

- Puntos: James entró el sábado con 43.229 puntos. Kareem Abdul-Jabbar es el segundo en la lista con 38.387.

- Minutos jugados: El total de James al entrar el sábado era de 60.676. Abdul-Jabbar jugó 57.446 y sólo siete jugadores han alcanzado los 50.000 en sus carreras.

- Tiros de campo: James (15.884 hasta el sábado) acaba de superar a Abdul-Jabbar (15.837). Karl Malone es el único otro jugador con más de 13.000 lanzamientos.

LeBron James adds another 'No. 1' to his collection of all-time records 👑 pic.twitter.com/alDtEBbVAe — NBA Philippines (@NBA_Philippines) March 6, 2026

- Intentos de tiros de campo: Con 31.350 intentos el sábado, James aventaja en 3.000 tiros a Abdul-Jabbar. No le alcanzarán pronto.

- Partidos consecutivos con dobles dígitos: La racha de James de 1.297 partidos consecutivos de temporada regular con al menos 10 puntos terminó a principios de esta temporada. Michael Jordan (866) tenía la segunda racha más larga de este tipo, y James no va a ser atrapado aquí durante al menos una década. Kevin Durant tenía la racha en activo más larga hasta el sábado, con 316 partidos; tendría que jugar al menos hasta 2038 para alcanzar la racha de James.

- La mayoría de las selecciones de premios: Las 22 selecciones All-Star y las 21 selecciones All-NBA... olvídalo, no las van a coger a menos que Victor Wembanyama juegue de aquí a 2048 más o menos.

- Partidos con dobles dígitos: James ha anotado 10 o más puntos en el 99,44% de sus partidos de temporada regular hasta el sábado, la asombrosa cifra de 1.602 veces de las 1.611 primeras apariciones. Tampoco ahí se ha quedado atrapado. (También es el líder en partidos de 20 y 30 puntos - y está empatado con Allen Iverson en el sexto puesto de la lista de partidos de 40 puntos).

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- Puntuación en los playoffs: James tiene 8.289 puntos en playoffs mientras que nadie más ha llegado siquiera a los 6.000. Como en el caso de la anotación en la temporada regular, es casi inconcebible pensar que pueda ser superado en esta lista.

- Ganancias en la cancha: Hasta esta temporada ha ganado unos 580 millones de dólares, y eso sin tener en cuenta su enorme imperio en la cancha. (Pero con la forma en que están subiendo los salarios, es casi seguro que la cifra de ganancias en la cancha de James será superada y probablemente dentro de la próxima década).

¿Dónde puede ascender aún James?

Puede que el número 1 en estas listas de todos los tiempos sea difícil de conseguir, pero James puede subir algunos peldaños en un par de categorías (suponiendo que vuelva a jugar la próxima temporada).

- Asistencias: James es el cuarto en la lista de todos los tiempos y casi seguro que no va a alcanzar al poseedor del récord, John Stockton (15.806), pero podría alcanzar a Jason Kidd (12.091) a principios de la próxima temporada y a Chris Paul (12.552) a finales de la siguiente.

- Robos: El récord de Stockton (3.265) está fuera de alcance, y el puesto nº 2 de Paul (2.728) y el nº 3 de Kidd (2.684) probablemente también. Pero James -actualmente sexto en la lista- tendría la oportunidad de alcanzar al nº 5 Gary Payton (2.445) y al nº 4 Michael Jordan (2.514) la próxima temporada.

- Encestes de 3 puntos: James es actualmente sexto y lo más probable es que se quede ahí cuando se retire, a menos que juegue varias temporadas después de esta. Stephen Curry, James Harden, Ray Allen, Klay Thompson y Damian Lillard son los cinco nombres por delante de James en la lista de triples; de ellos, Allen es el único que está retirado y supera en más de 300 a James.

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- Triples-dobles: Russell Westbrook (209), Nikola Jokic (191) y Oscar Robertson (181) no están a su alcance. Pero James (actualmente quinto con 124) podría superar a Magic Johnson (actualmente cuarto con 138). Y esta es una categoría en la que James parece seguro que será superado en unos años; su actual compañero en los Lakers, Luka Doncic, ya tiene 90 triples-dobles.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.